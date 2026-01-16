Про це пише 24 Канал з посиланням на результати цього відкриття в журналі Science.

Чи можуть собаки розуміти людську мову?

Йдеться про особливу групу тварин, яку вчені називають GWL (Gifted Word Learner) – "обдаровані собаки, що вивчають слова". Загалом частіше такого роду здібності помічають бордер-колі.

Ці собаки мають унікальний талант: вони можуть запам’ятовувати назви сотень іграшок. Був проведений експеримент, під час якого з’ясувалося, що ці собаки використовують ті самі когнітивні механізми, що й маленькі діти віком близько 18 місяців.

Дослідники протестували 2 методи. Пряме звернення: господар показував тваринці нову іграшку та чітко називав її. Підслуховування: собака просто спостерігав, як 2 людини розмовляють між собою, передають іграшку з рук до рук і називають її в контексті розмови, ігноруючи тварину.

За даними результатів, собаки вивчили назви нових предметів однаково успішно в обох випадках.

"Це свідчить, що собаки вивчають мову подібно до того, як це роблять діти – підслуховуючи та запам’ятовуючи слова, які кажуть дорослі", – йдеться в дослідженні.

В матеріалі також розповіли про ще один проведений тест, щоб впевнитися, що собаки дійсно розуміють зв’язок між словом та якоюсь річчю, а не просто реагують на візуальні знаки. Господарі називали іграшку, коли вона була схована. Собака не бачив предмет, але чув назву і стежив за поглядом людини.

Навіть у таких умовах вони запам’ятовували слово. До слова, інші собаки, які не належали до категорії GWL, не змогли впоратися з завданням на підслуховування. Це підтверджує, що талант до вивчення слів є рідкісним.

