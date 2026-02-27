Впродовж 17 тисяч років ця печера була закритою. Про це пише Daily Galaxy.

Що відомо про віднайдену печеру?

Марсель Равідат, якому було 18 років, 12 вересня 1940 року пішов зі своїм собакою у нору біля поваленого дерева, що знаходиться за межами Монтіньяка у Франції. Через кілька днів він повернувся на це місце з друзями, розширили отвір і увійшли до печерної системи.

Там стіни вкривали малюнки турів, оленів, коней, козлів та котів.

Хлопці відкрили Ласко. Згідно з архівом Міністерства культури Франції, Равідат спочатку спробував дослідити отвір самостійно, але не мав необхідних інструментів. Коли він повернувся з іншими, він зісковзнувся по невеликому вертикальному шахтному стволу, приземлився на конус з каміння і скотився на дно,

– розповіли у матеріалі.

Хлопці пройшли по галереї довжиною близько 30 метрів та побачили перші малюнки в тому, що зараз називають Осьова галерея. Після того, як вони дослідили кожну частину печери, зупинилися біля чорної діри, яка вела вниз. На наступний день вони повернулися з мотузкою і Равідат спустився на 8 метрів та виявив зображення, на якому чоловік бореться з бізоном.

Невдовзі вони розповіли про це своєму вчителю, який після відвідин печери, визнав зображення доісторичними. Згодом і Анрі Брей, провідний французький археолог, оглянув печеру та підтвердив її значення".

Так, там було близько 2000 зображень та 6000 фігур, які намальовані або вигравіювані у девʼяти секціях, включаючи Зал биків, Неф і Шахту. До слова, деякі зображення були доволі великими і сягали майже 2 метрів у довжину.

"Дослідники відносять цю роботу до мадленської культури і датують її між 17 000 і 19 000 роками до наших днів. Художники використовували червону охру, гематит, вугілля та оксид марганцю. Існують докази того, що вони будували риштування, щоб дістатися до стелі, і працювали при світлі багаття або масляних ламп", – зауважили у Daily Galaxy.

Вказується, що протягом 17 тисяч років печера була закритою. Однак, вже за 20 років після того, як її відкрили, вона повністю була майже знищена людьми, які приходили її оглянути. За даними видання, Ласко відкрили для відвідувачів у 1948 році після реконструкції та її щодня відвідувало 1200 осіб.



Велика зала Биків, відтворена в печері Ласко II, відкрита після пошкодження оригінального місця / Фото DailyTelegraph

Як вказують в матеріалі, кожна людина вносила вуглекислий газ, водяну пару та коливання температури в середовище, яке було стабільним з часів останнього льодовикового періоду. Відтак, вплив світла від ламп спричинив постійне погіршення якості пігментів.

До 1963 року на стінах з'явилися зелені водорості. Французький уряд закрив печеру. Наразі оригінальна печера назавжди закрита для відвідувачів. Доступ до неї мають лише співробітники служби охорони та окремі дослідники.

Проте, французька влада майже відразу почала розробляти альтернативні варіанти.

Відтак, в 1983 році, через 4 роки після того, як Ласко було оголошено об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, часткова репліка, що включала Великий зал биків і Розписану галерею, була виставлена в Гран-Пале в Парижі, а потім перевезена до споруди поблизу оригінального місця.

"Ласко II, як його стали називати, було створено з використанням тих самих технік і природних матеріалів, що й оригінальні малюнки", – розповіли у Daily Galaxy.

