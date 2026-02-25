Насправді ж омелюхи прилітають не щороку. Про це пише пресслужба парку "Прип'ять-Стохід".

Що відомо про омелюхів?

Цієї зими на Волині орнітологи фіксували значну кількість омелюхів – кочових зимуючих птахів, які з'являються на території національного природного парку "Прип'ять-Стохід".

Загалом, як вказують фахівці, самі омелюхи прилітають не щороку. Це усе залежить від погодних умов, можуть з’явитися раптово й так само раптово зникнути. Дуже мирні, майже не конфліктують між собою, у польоті зграя нагадує хвилю.

В коментарі Суспільному заступниця начальника відділу еколого-освітньої роботи та рекреації нацпарку Віта Домашич розповідала, що омелюхи зимують в Україні та переміщуються у пошуках їжі.

Зазначимо, що вона вказала, що 23 січня під час перебування на одній із вулиць селища Любешів нарахували понад 200 омелюхів, які ласували ягодами. Як наголосила науковиця, цьогоріч популяція омелюхів не така значна, як це було у 2023 році.

Цікаво! Тоді, у 2023 році, на півночі Волині спостерігали найбільшу на той час за останні 10 років популяцію мігруючих зимових птахів родини Омелюхових.

Ці птахи харчуються ягодами омели, винограду, калини, шипшини. За словами науковиці, буває, що ці птахи "п'яніють" від ягід, які забродили на деревах, втрачають орієнтацію та засинають, падаючи на землю.

Зараз (станом на 2026 рік – 24 Канал) їх видно не такими великими зграями, як буває. Але чим суворіша зима, тим частіше їх можна помітити в нашому регіоні. Вони літають у різних місцях меншими зграйками у пошуках їжі. Вони зривають ягоду винограду і кидають на землю, і тоді з землі їдять, але можуть і на кущі споживати. Де омела росте, то дуже видно, що під деревом витоптані їхні сліди,

– зазначала науковиця.



Омелюхи у волинських лісах / Фото Жилко Валентини

Омелюха і сойку іноді плутають, особливо на відстані або при швидкому погляді, але це відбувається не дуже часто, бо птахи все ж досить різні.

Основні причини, чому таке може трапитися: обидва птахи мають виразний чубчик. У обох є досить яскраве забарвлення (особливо помітне в польоті або на гілках). Також вони обидва можуть сидіти на деревах з ягодами (горобина, калина тощо) і швидко переміщатися по гілках.

Тобто сплутати реально лише здалеку або в польоті, коли видно лише силует.

