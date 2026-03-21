Помітили кулика-сороку у Національному природному парку "Тузлівські лимани". А прилетів птах із самої Африки. Про це повідомив доктор біологічних наук Іван Русєв.

Кулик-сорока на Одещині: що відомо?

Науковець оприлюднив відео, на якому можна побачити чорно-білого птаха з рожевими ногами та червоним дзьобом. Той прогулюється узбережжям і, ймовірно, вишукує на мілководді їжу.

Також Іван Русєв пригадав цікаву історію, що сталася із цими птахами торік. Тоді самка кулика-сороки пролетіла 9 500 кілометрів з Польщі через "Тузлівські лимани" на зимівлю до Африки. Однак не прямою, а зигзагами. Відстежити маршрут весь маршрут від гнізда аж до Гвінеї-Бісау вдалося завдяки GPS-передавачу.

Передавач кулика-сороки показав щось неймовірне – самка за ніч перелетіла через Західну Україну та Молдову та вранці вже була у "Тузлівських лиманах" на узбережжі Чорного моря. Тут вона жила понад місяць. А у вересні вирушила далі через Румунію, Болгарію, Туреччину, Грецію, Сицилію, Туніс, Алжир, Марокко, Західну Сахару, Мавританію, Сенегал, Гамбію до Гвінеї-Бісау,

– писали про унікальний випадок орнітологи з Fundacja Ptasie Horyzonty.

Дослідники додали, що більшу частину маршруту вона подолала вночі, безпечно перелітаючи над Чорним, Егейським, Іонічним і Середземним морями, а також над Атлантикою.

Дивіться відео з куликом-сорокою, якого помітили на Одещині

Що це за птах такий?

Це птах середніх розмірів. Має строкате забарвлення. У дорослої особини у шлюбному вбранні голова, шия, воло, верхня частина спини та значна частина верхніх крил – чорні. Решта оперення тулуба та спід крил – білі. Дзьоб і райдужна оболонка ока – червоні, а ноги – рожеві. Маса тіла – 330 – 750 грамів, довжина – 40 – 45 сантиметрів, розмах крил – 80 – 85 сантиметрів, зазначає Animalia.

Поширений у Євразії, Австралії та на океанічному узбережжі Америки та Південної Африки. В Україні гніздиться на Азово-Чорноморському узбережжі, в долинах річок Дніпро, Десна та Прип'ять, повідомляє проєкт "Природа України".

Це гніздовий перелітний птах. Прилітає у першій половині березня – середині квітня. Оселяється на низинних узбережжях морів, річок, озер, водосховищ, також на солончаках. Живиться двостулковими молюсками, різними наземними та водяними комахами.

Гніздиться окремими парами. Відкладає яйця з другої половини квітня до початку травня. У кладці 4, рідше 3 яйця. Насиджують кладку самка та самець протягом 26 – 27 днів. Перші пташенята з'являються наприкінці травня.

Відлітає у кінці липня – у середині вересня, але може затриматися до жовтня. Зимує у Західній Європі, Північній Африці та Південній Азії.

Загальна чисельність в Україні становить близько 650 – 800 пар. Однак кількість цих птахів зменшується, через що їх занесли до Червоної книги як вразливий вид. Також перебуває під охороною міжнародних природоохоронних угод, зокрема Бернської конвенції та угоди AEWA.

Причини зникнення – деградація місць гніздування, сезонні нагінні явища на приморських водоймах, заростання та розмив піщаних остовів, коливання рівня води у водосховищах і браконьєрство.

Яке ще унікальне явище помітили нещодавно на Одещині?

Шторм у Чорному морі виніс величезну кількість дрібних морських молюсків. Лише на 1 метрі узбережжя моря можна було нарахувати понад тисячу молюсків. Однак найбільша концентрація у морі – на глибині до 5 метрів.

Мовиться передусім про бітіума сітчастого (Bittium reticulatum). Це маленький, але дуже поширений житель морських берегів Одещини та солоних вод Тузлівських лиманів.

