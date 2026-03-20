Однак зараз горобці почали зникати. Цікаві факти та про особливості цих птахів розповість 24 Канал.

Що відомо про горобців і чим вони особливі?

Горобці відносяться до горобцеподібних. Найбільшим його "родичем" є ворон, а найменшим – золотомушка.

У світі є 28 видів горобців, однак в Україні живе лише 3. Найчастіше у нас зустрічаються хатній і польовий горобці . Також можна побачити чорногрудого горобця , хоча його ще нещодавно вважали рідкісним залітним видом. Але в останні роки ці птахи спочатку заселили Придунав’я та почали розширювати ареал на північ. Сьогодні у національному природному парку "Тузлівські лимани" гніздяться сотні пар, зазначає орнітолог і експерт Дунайсько-Карпатської програми Андрій Кийко.

Відрізнити горобців польового та хатнього доволі легко. Якщо у птаха "брудні щоки", тобто є чорна пляма на щоці, – отже, перед вами горобець польовий. Якщо немає – це хатній.

Вже понад 10 тисяч років горобці живуть поряд з людиною. Вони супроводжували нас ще від часів перших поселень і завжди знаходили спосіб жити поруч.

Горобці для людини завжди були прикладом виживання. Вони жили поруч із людьми під час воєн, голоду, руйнувань і завжди знаходили спосіб адаптуватися. Їх бачили серед руїн, на заводах і навіть у найважчих умовах. Це робило цих птахів символом надії. Якщо горобець витримує, то і люди зможуть.

Горобець хатній важить близько 30 грамів, а його мозок – 1 грам. Таким чином, горобець серед пернатих – найбільш мізкуватий.

Хоча розміри горобця зовсім маленькі, однак у його шиї вдвічі більше хребців, ніж у жирафа, пише Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

Горобці зазвичай літають на швидкості 38 кілометрів на годину, але переляканий горобець може розігнатися до 50 кілометрів на годину. Через кожні 15 хвилин польоту вони зупиняються, щоб відпочити. У такому стані серце горобця б’ється з частотою 1 тисяча ударів на хвилину , тоді як у людини під час бігу – лише 140.

У горобців дзьоб пристосований як до зерна, так і до комах. Тому ці птахи – універсальні виживальники. Харчуються вони зазвичай насінням, відходами харчових продуктів, злаками, ягодами вишні, смородини, винограду. Навесні їдять пуп'янки квітів і частково комах, якими вони також вигодовують пташенят. За відсутності поблизу полів вони літають харчуватися на луки, узлісся й у степи, де збирають насіння дикорослих трав і комах.

По землі горобці пересуваються короткими стрибками, оскільки їхні короткі лапки не пристосовані для ходьби.

Горобці бачать світ у рожевих відтінках. Це досить незвично, оскільки тварини зазвичай мають чорно-білий зір. Також горобці бояться блискучих смужок і чомусь не люблять синій колір.

За будівництво гнізда відповідальні самці. Поки йдуть роботи вони намагаються привабити партнерок. Горобчихи оцінюють горобця та нерухомість, а тоді ухвалюють рішення.

Крім того, горобці вміють робити фальшиві гнізда. Вони будують кілька "порожніх" укриттів, щоб заплутати хижаків і захистити справжнє гніздо з яйцями, повідомляє "Вайб планети".

Горобці – однолюби. Вони створюють сім'ю на все життя. У стародавньому Римі їх вважали птахами Венери, богині кохання. Їхня постійна активність і турбота одне про одного зробили їх символом пристрасті та сімейності. Але, як і більшість дрібних птахів, вони можуть зраджувати партнерів.

Вражає соціальність горобців. Вони завжди живуть зграями. І навіть у місті організовуються так, ніби у них власна маленька держава.

У горобців є щось схоже на власні "суди" . Якщо хтось із пташок порушує правила зграї, інші збираються навколо, кричать і "обговорюють" винуватця. Дослідники бачили, як після такого галасливого "засідання" зграя може навіть вигнати порушника.

Це дуже плодючі пташки. Всього за кілька теплих місяців можуть дати 2 – 3 виводки пташенят. Пташенята вперше залишають гніздо на 10 день після вилуплення.

Горобці часто купаються не тільки у воді, а й у пилюці. Це допомагає їм позбуватися паразитів.

Усього на Землі налічується понад 1 мільярда горобців.

Про горобця згадують у Біблії. У Новому Завіті Ісус Христос каже, що навіть горобець не може впасти з неба без волі Господа.

До 1860 року у США горобців не було. Їх завезли з Англії спеціально для боротьби з гусінню. Ці птахи, зокрема, врятували місто Бостон від голоду, коли там на полях з'явилася гусінь. Скромні птахи з честю впоралися з покладеною на них місією та так і залишилися жити на новому місці. Згодом у Бостоні спорудили пам'ятник горобцю.

У 1950-х у Китаї була кампанія боротьби з горобцями. Їх знищували масово, бо вважали, що вони з’їдають зерно. Але без горобців різко збільшилась кількість комах-шкідників, і це спричинило голод.



Горобець хатній / Фото Ігоря Червоненка

Яка користь від горобця?

Багато хто думає, що горобці не приносять жодної користі. Ба більше, навіть шкодять, псуючи фрукти та овочі, викльовуючи насіння та бруньки. Однак ці птахи відіграють дуже важливу роль у природі, пише ТСН.

Передусім вони поїдають шкідників. Їхні пташенята харчуються винятково білковою їжею, а за одне літо горобці здатні вигодувати три виводки діточок. І за цей час у їхніх дзьобах зникає багато шкідників.

Ще одна корисна функція горобців – це ретельне знищення попелиці. Вони начисто винищують цих комах на трояндах, яблунях, сливах, калині, при цьому діючи дуже обережно. Річ у тім, що попелиці зазвичай живуть на м'яких пагонах, на які горобець не може сісти. Тому він зависає у польоті, активно махаючи крилами, і цим самим здуває потоком повітря попелицю на землю, де її і поїдає.

Також горобці захищають полуницю, оскільки для них надзвичайними ласощами є суничні листоїди. Птахи їх збирають з особливою старанністю. Горобці будуть перевіряти кожен сантиметр землі, щоб дістати шкідників.

Знищують горобці і комах на ґрунті – багато комах живе на землі, але сюди дістаються далеко не всі птахи. А ось горобці часто спускаються та очищають від комах не лише дерева, але й рослини.

Горобці також їдять насіння бур'янів, і таким чином знищують ці рослини на присадибних ділянках.

Крім того, горобці відмінно обробляють від комах дрібні гілки. Великі птахи чудово справляються з комахами на деревах, але вони не здатні очистити дрібні гілки. Натомість горобець – маленький, і для нього це не проблема.

Інша цікавинка – горобці позбавляють мишей їхніх запасів. Ці птахи підбирають зерно та насіння, а тому ті не дістаються мишам, які можуть піти з ділянки, де немає чим поживитися.

І наостанок, корисними горобці є не лише в селі, але й в умовах міста. У великих містах вони є практично єдиними комахоїдними птахами, а тому проблема гусені та шкідників лежить на їхніх плечах.

Чому зникають горобці: основні причини

Передусім зменшилася кількість приватних будинків, під стріхами та шифером яких люблять гніздитися горобці. Змінились і технології будівництва: немає щілин, все ізольовано, скрізь бетон і пластик.

Також змінився вигляд смітників, які були кормовою базою пташок: сміття тепер викидають у щільних поліетиленових пакетах, а пакують його у закриті пластикові контейнери. Горобцям важко дістатися до харчових відходів.

Зменшилася і кількість домашніх господарств, де тримають свійську птицю. Тут завжди можна було перехопити трохи зерна.

Крім того, серед причин – зникнення колгоспних токів і елеваторів, де висипали на подвір'ях і розсипали по дорозі значну кількість зерна (пшениця, овес, жито). А це є частиною раціону горобців.

Водночас у містах живе велика кількість котів. Ці тварини завжди були ворогами горобця, оскільки є природженими мисливцями-хижаками.

