Також винесло на берег блакитних крабів. Про це повідомляє Нацпарк на своїй фейсбук-сторінці.

Яких саме молюсків винесли хвилі Чорного моря?

Мовиться передусім про бітіума сітчастого (Bittium reticulatum). Це маленький, але дуже поширений житель морських берегів Одещини та солоних вод Тузлівських лиманів.

Як розповів природоохоронець і працівник "Тузлівських лиманів" Іван Русєв, лише на 1 метрі узбережжя моря можна було нарахувати понад тисячу молюсків. Однак найбільша концентрація у морі – на глибині до 5 метрів.

Що відомо про бітіума сітчастого?

Його розміри зовсім невеликі. Він часто живе серед заростей морської трави – зостери, а також серед водоростей, зокрема цистозіри.

Молюск добре почувається на піщаному або замуленому дні. Там є багато органічних решток, якими тварина живиться.

Цей вид є досить стійким до забруднення води, тому його нерідко можна зустріти у затоках і лиманах, де інші молюски виживають значно гірше.

Тисячі молюсків, яких викинуло на узбережжя Чорного моря / Фото Івана Русєва

Яке значення для природи має цей молюск?

Попри свої крихітні розміри, бітіум відіграє важливу роль у природних екосистемах. Він є важливою кормовою базою для багатьох видів риб Тузлівських лиманів, зокрема для різних бичків.

Крім того, масові викиди морських організмів після штормів ще раз нагадують, наскільки багатим і різноманітним є життя Чорного моря. Можна побачити такі форми, що, з першого погляду, можуть здатися зовсім непомітними.

Яких ще незвичайних тварин помітили нещодавно на Одещині?

Вперше у 2026 році в Україну прилетіли рожеві пелікани. Птахів зафіксували неподалік "Тузлівських лиманів", а саме на території Дунайського біосферного заповідника.

Спершу рожеві баби, як їх ще називають, летіли далеко в бік Сасику над селом Трапівка. А потім уже їх зафіксували у верхів'ях самого лиману – у заплаві річки Когильник.

Зграя складалася з 55 рожевих пеліканів. Після перельоту вони відпочивали на острівці біля жахливої засміченої ділянки красивої заплави.

Більше про рожевих пеліканів і як вони опинилися на Одещині – читайте в матеріалі 24 Каналу.