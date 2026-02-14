Краба виявили вперше на території Національного природного парку "Тузлівські лимани". Про це розповів його співробітник Іван Русєв.
Як атлантичний краб опинився у Чорному морі?
За словами Івана Русєва, він справді живу у Чорному морі, хоча не є його корінним мешканцем. Це вид краба є вселенцем.
До Чорного моря він потрапив разом із баластними водами кораблів або просто мігрував через Середземне та Мармурове моря, де він мешкає. Його батьківщина – атлантичне узбережжя Америки: від Канади до Аргентини.
Батьківщина блакитного краба – Атлантичне узбережжя / Фото Івана Русєва
Іван Русєв додає, що блакитний краб любить лимани та прибережні зони моря з невеликою глибиною та невисокою солоністю.
Має цей краб дуже гарний вигляд – його клешні забарвлено у яскравий блакитний колір. І вважають його делікатесом.
Клешні мають характерний яскраво-блакитний колір / Фото Івана Русєва
Наскільки він є небезпечним?
Попри свій гарний вигляд, для екосистеми Чорного моря блакитний краб є інвазивним видом.
Від нього йде небезпека для чорноморського біорізноманіття:
- він набагато більший і агресивніший за місцевих крабів (наприклад, трав'яного чи кам'яного, або плавунця), тому буде витісняти їх;
- він їсть майже все – молюсків, дрібну рибу та водорості, а це може впливати на баланс місцевої флори та фауни.
Крім того, у блакитного краба остання пара ніжок сплющена та нагадує весла. Це робить його чудовим плавцем для швидкого пересування.
Також він – дуже витривалий і може виживати у воді з низьким вмістом кисню та за значних коливань солоності. Таким чином, Чорне море для нього цілком комфортна оселя.
Блакитний краб з Атлантики є набагато більшим за місцевих чорноморський крабів / Фото Івана Русєва
Яку ще цікаву тварину нещодавно помітили на Одещині?
Наприкінці січня також у "Тузлівських лиманах" до фотопастки потрапив шакал. Це дуже обережна тварина.
Крім того, він є справжнім санітаром природних екосистем.
