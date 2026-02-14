Краба виявили вперше на території Національного природного парку "Тузлівські лимани". Про це розповів його співробітник Іван Русєв.

До теми У степу на Одещині з'явився один із найшвидших хижих птахів Євразії

Як атлантичний краб опинився у Чорному морі?

За словами Івана Русєва, він справді живу у Чорному морі, хоча не є його корінним мешканцем. Це вид краба є вселенцем.

До Чорного моря він потрапив разом із баластними водами кораблів або просто мігрував через Середземне та Мармурове моря, де він мешкає. Його батьківщина – атлантичне узбережжя Америки: від Канади до Аргентини.



Батьківщина блакитного краба – Атлантичне узбережжя / Фото Івана Русєва

Іван Русєв додає, що блакитний краб любить лимани та прибережні зони моря з невеликою глибиною та невисокою солоністю.

Має цей краб дуже гарний вигляд – його клешні забарвлено у яскравий блакитний колір. І вважають його делікатесом.



Клешні мають характерний яскраво-блакитний колір / Фото Івана Русєва

Наскільки він є небезпечним?

Попри свій гарний вигляд, для екосистеми Чорного моря блакитний краб є інвазивним видом.

Від нього йде небезпека для чорноморського біорізноманіття:

він набагато більший і агресивніший за місцевих крабів (наприклад, трав'яного чи кам'яного, або плавунця), тому буде витісняти їх;

він їсть майже все – молюсків, дрібну рибу та водорості, а це може впливати на баланс місцевої флори та фауни.

Крім того, у блакитного краба остання пара ніжок сплющена та нагадує весла. Це робить його чудовим плавцем для швидкого пересування.

Також він – дуже витривалий і може виживати у воді з низьким вмістом кисню та за значних коливань солоності. Таким чином, Чорне море для нього цілком комфортна оселя.



Блакитний краб з Атлантики є набагато більшим за місцевих чорноморський крабів / Фото Івана Русєва

Яку ще цікаву тварину нещодавно помітили на Одещині?

Наприкінці січня також у "Тузлівських лиманах" до фотопастки потрапив шакал. Це дуже обережна тварина.

Крім того, він є справжнім санітаром природних екосистем.

Докладніше про шакала, якого помітили на Одещині, – в матеріалі 24 Каналу.