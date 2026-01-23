Про це розповів співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв у фейсбуці. Він також оприлюднив відповідне відео.

Що відомо про тварину, яку помітили на Одещині?

Вказується, що шакал – дуже обережна тварина, яка живиться мишоподібними гризунами та шукає на березі викинуті морем поживні рештки тварин.

Як справжній санітар природних екосистем, шакал очищає територію від органічних залишків,

– зазначив Русєв.

Під час полювання ця тварина конкурує з іншими хижаками парку, серед яких борсуки, лисиці та єнотоподібні собаки.

