Про це розповів співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв у фейсбуці. Він також оприлюднив відповідне відео.
Що відомо про тварину, яку помітили на Одещині?
Вказується, що шакал – дуже обережна тварина, яка живиться мишоподібними гризунами та шукає на березі викинуті морем поживні рештки тварин.
Як справжній санітар природних екосистем, шакал очищає територію від органічних залишків,
– зазначив Русєв.
Під час полювання ця тварина конкурує з іншими хижаками парку, серед яких борсуки, лисиці та єнотоподібні собаки.
Інші випадки
Нагадаємо, не так давно в Черкасах помітили рідкісну гостю – качку-мандаринку. Зустріч з цією птахою – справжня рідкість.
В нацпарку "Тузлівські лимани" також нещодавно побачили лісового кота. Це дуже обережний хижак, який уникає контактів з людьми.