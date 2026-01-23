Британський аналітик Джек Бакбі, що спеціалізується на питаннях оборони та національної безпеки, у своїй статті для 19FortyFive розповів, чому це судно вирішили продати за такою ціною. Ба більше, він зазначив, що в цьому рішенні є сенс.

Що відомо про авіаносець, який продали за 1 цент?

Списаний авіаносець покинув базу ВМС США з обслуговування недіючих кораблів у Філадельфії 16 січня минулого року. Його відбуксирували до Браунсвілла, що в штаті Техас, де його розберуть.

За словами аналітика, USS John F. Kennedy є останнім американським авіаносцем з неядерним двигуном. Відомо, що він був оснащений паротурбінною енергетичною установкою. Корабель спустили на воду в 1967 році. Довжина USS John F. Kennedy – 320 метрів, а ширина – 76,8 метра.

USS John F. Kennedy вивели з експлуатації багато років тому. ВМС США відправити його на утилізацію, оскільки ідею перетворити корабель на музейне судно не вдалося втілити в життя. За словами аналітика, жодне місто або некомерційна організація не змогли забезпечити фінансування, місце для швартування і довгостроковий план технічного обслуговування, необхідні для збереження авіаносця в якості музейного судна. Тому єдиним варіантом стала утилізація.

Крім того, він зазначив, що для утилізації корабля має пройти тривалий процес, який включає в себе розрізання корабля, переробку матеріалів, які придатні для вторинного використання, і утилізацію небезпечних матеріалів відповідно до екологічних норм і правил безпеки праці США.

Вказується, що все це повинно відбуватися на майданчику, яке може прийняти судно такого розміру. ВМС країни тоді ухвалили рішення відправити судно в Браунсвілл до підрядників, які раніше займалися утилізацією авіаносця USS Kitty Hawk. Цікаво, що корабель був проданий лише за один цент.

Аналітик пояснив, що величезні старі кораблі є цінним активом для суднорозробних компаній. Водночас ці судна є тягарем для ВМС, адже їм необхідно забезпечувати дороге обслуговування, буксирування і місце для швартування.

