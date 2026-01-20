Про це пише Live Science.

Що йдеться в дослідженні?

Це означає, що осідання ґрунту стає основною причиною втрати земель, прибережних повеней і проникнення солоної води в річкові дельти, перевершуючи за масштабом наслідки підвищення рівня моря через зміну клімату.

Відповідно до даних дослідників, основною причиною осідання дельт річок у всьому світі є видобуток підземних вод. Також сприяє загальній тенденції до осідання і розширення міст та зменшення кількості наносів у річках.

Вчені попереджають, що дельти стикаються з "подвійним навантаженням" – підвищенням рівня моря і осіданням землі, що збільшує ризик катастрофічних повеней і переміщення мільйонів людей у найбільших містах світу.

"Наскільки нам відомо, це найповніше, найточніше дослідження сучасного просідання ґрунту в масштабах всієї дельти, яке будь-коли проводилося в глобальному масштабі. У дельтах, які ми аналізували, зміна запасів ґрунтових вод виявилася єдиним найвпливовішим антропогенним фактором, що пояснює закономірності просідання в багатьох системах", – заявив співавтор дослідження Манучехр Шірзаї, доцент кафедри геофізики та дистанційного зондування у Віргінському політехнічному інституті.

Для дослідження вчені використовували дані із супутника Sentinel-1, щоб вивчити просідання ґрунту в 40 найбільших річкових дельтах світу в період з 2014 по 2023 рік. Відомо, що супутник фіксує зміни висоти поверхні землі внаслідок просідання, а також відкладення осадових порід та ерозії.

Із 40 дельт у 18 середньорічні темпи осідання перевищували поточні темпи глобального підвищення рівня моря, які становлять 4 міліметри на рік.



Дельти 18 річок світу опускаються швидше, ніж піднімається рівень моря / Фото Unsplash (Luca Bravo, фото ілюстративне)

Збільшивши масштаб дослідження, вчені виявили, що кожна досліджена річкова дельта, за винятком дельти Ріо-Гранде, в деяких місцях опускалася швидше, ніж підвищується глобальний рівень моря.

За період дослідження у 38 дельтах опустилося понад 50% площі, а в 19 з них – включно з дельтою Міссісіпі, дельтою Нілу і дельтою Ганга-Брахмапутри – просіло понад 90% площі дельти.

Найбільш постраждалими дельтами в дослідженні виявилися дельта річки Чао Прайя в Таїланді, дельта річки Брантас в Індонезії та дельта річки Хуанхе в Китаї. Там в середньому швидкість опускання цих територій становила близько 8 міліметрів на рік, тобто, вона вдвічі вища, ніж швидкість підвищення рівня моря.

У дельтах річок проживає від 350 до 500 мільйонів людей по всьому світу. У них розташовані 10 з 34 найбільших міст світу, а також життєво важлива інфраструктура, така як порти. Тобто, це означає, що наслідки просідання ґрунту і підвищення рівня моря, серед яких відступ берегової лінії і почастішання повеней, величезні.

