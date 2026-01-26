Сокіл балабан – один із найбільших і найшвидших денних хижих птахів Євразії. Про це повідомляє Rewilding Ukraine.

До теми Попри морози: у Чернівцях помітили яскравих папуг з Африки

Хто такі соколи балабани?

У степових екосистемах це птах відіграє ключову роль. Він – ключовий регулятор популяцій дрібних гризунів, а отже і підтримує екологічну рівновагу.

У здорових степах ці швидкі та витривалі соколи виконують роль "санітарів". Вони не допускають спалахів чисельності мишоподібних, які можуть знищувати рослинність і порушувати динаміку екосистеми. Повернення балабанів у дику природу є показником відновлення ландшафту, в якому природні сили знову працюють самостійно.



Сокіл балабан – ключовий регулятор популяцій дрібних гризунів / Фото Rewilding Ukraine

Що відомо про птаха, якого випустили у природу на Одещині?

Він з'явився на світ у середині травня 2025 року. Сокола насиджували та вигодовували батьки, і пташеня від самого початку майже не контактувало з людьми. Як підкреслюють природозахисники, саме такий підхід є однією з ключових умов успішної реінтродукції, адже птах повинен бачити в людині загрозу, а не джерело їжі.

Перші польоти та основи полювання балабан опановував у Київському зоопарку. Наприкінці липня його перевезли до Тарутинського степу. Тут спеціально для нього побудували адаптаційний вольєр, у якому протягом трьох місяців проходив фінальний етап підготовки та адаптацію.

Під наглядом команди Rewilding Ukraine і фахівців Київського зоопарку молодий хижак вчився маневрувати на великій швидкості, відстежувати здобич у відкритому просторі та виживати у змінних погодних умовах. Усе це підготовка до того моменту, коли його крила вперше торкнуться справжньої волі.

У жовтні дверцята вольєра відкрилися, і сокіл рвучко злетів у небо. Птах легко набрав висоту та зник у просторі.



У Тарутинському степу для балабана спеціально побудували адаптаційний вольєр / Фото Rewilding Ukraine

Балабан на межі зникнення: як цей птах зникав і як повертається?

Наприкінці ХХ століття ситуація була критичною – на всій території України лишалося близько 50 гніздових пар. Через втрату середовищ існування, браконьєрство та зниження кормової бази балабан опинився на межі зникнення.

Завдяки зусиллям заповідників і зоопарків вже на початку нашого століття чисельність української популяції відновилася до приблизно 250 пар. А це понад третина європейського поголів'я.

Київський зоопарк став одним із ключових наукових осередків розведення цього виду. Саме тут утримують вісім племінних балабанів, і навіть у воєнні роки фахівцям вдається отримувати життєздатне потомство.



В Україні зараз приблизно 250 пар соколів балабанів / Фото Rewilding Ukraine

Що ще відомо про програму випуску балабана у природу?

Цей захід є елементом довгострокової програми з відновлення природних процесів у степових екосистемах Півдня України. Повернення хижаків сприяє стабілізації популяцій дрібних хребетних, підтриманню біорізноманіття та підвищенню екосистемної стійкості регіону.

Для природозахисників його злет – символ того, що степ оживає.

Ми з надією чекаємо на його весняне повернення. І, можливо, вже незабаром в українському небі з’явиться нове покоління балабанів – дітей птаха, який повернувся додому,

– зазначає команда Rewilding Ukraine.

Як відбувалося повернення у природу сокола балабана: дивіться відео

Яких велетнів нещодавно побачили на Львівщині?

На засніжених полях Бродівської громади Золочівського району бродить стадо чудових велетнів. Серед них можна побачити і маленьких телят, які ховаються позаду своїх мам.

Мовиться про зубрів. Це найбільша наземна тварина Європи. В Україні занесена до Червоної книги та є під охороною українського та міжнародного законодавства.

Популяція зубрів в Україні стрімко зростає. Цього року вже нарахували на Золочівщині 98 особин. Загалом у Львівській області у природних умовах проживає дві субпопуляції червонокнижних зубрів. Крім Бродівщини, зубри живуть також в національному природному парку "Сколівські Бескиди".

Ці тварини живуть у полі, їдять сіно, обкусують дерева. Зараз вони шукають у полі сою, яку залишили фермери. Влітку живляться зеленими частинами рослин, травою, плодами. Взимку зубри утворюють табуни у декілька десятків голів – так тваринам легше переживати холод, а з настанням весни розбиваються на декілька груп.

Більше про зубрів, яких помітили на Львівщині, – в матеріалі 24 Каналу.