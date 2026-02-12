24 Канал розповість, чому саме це місце носить такий "статус".

Яке місто називають містом закоханих?

Париж – це "місто кохання" (City of Love) завдяки загальній романтичній репутації, Ейфелевій вежі та французькій культурі.

Венеція – "місто романтики" через канали та атмосфері.

Але саме Верона має пряму асоціацію з найвідомішою любовною історією в літературі – тому в багатьох контекстах (особливо в італійських та туристичних) її називають саме містом закоханих.

Верона називається містом кохання насамперед завдяки одній з найвідоміших історій у світовій літературі Вільяма Шекспіра "Ромео і Джульєтта".

Саме там розгортаються події цієї сумної історії про двох закоханих з ворожих родів (Монтеккі та Капулетті), чиє кохання закінчилося трагічно.



Верона – місто кохання / Фото Unsplash (Fabio Tura)

Після популяризації п'єси, а особливо після численних екранізацій (фільми, мюзикли, балети), Верона стала світовим символом романтичного кохання.

До того ж, місто активно підтримує цей образ:

Casa di Giulietta (Будинок Джульєтти) – найпопулярніша пам'ятка, куди щороку приїжджають мільйони туристів. Там є знаменитий балкон, бронзова статуя Джульєтти, стіна з тисячами записок закоханих.

Є також "Будинок Ромео", "Гробниця Джульєтти" та інші локації. Щороку в місті проводять фестиваль Verona in Love (особливо на День святого Валентина), де все присвячено темі кохання

Верона – це не лише про Шекспіра: це 2000-річне місто з римською ареною, середньовічними мостами, площами, замком Кастельвеккьо та атмосферними вуличками, де романтика відчувається в повітрі. Але саме історія Ромео і Джульєтти робить її унікальним символом вічного кохання.

