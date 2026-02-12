24 Канал розповість, чому саме це місце носить такий "статус".
Яке місто називають містом закоханих?
Париж – це "місто кохання" (City of Love) завдяки загальній романтичній репутації, Ейфелевій вежі та французькій культурі.
Венеція – "місто романтики" через канали та атмосфері.
Але саме Верона має пряму асоціацію з найвідомішою любовною історією в літературі – тому в багатьох контекстах (особливо в італійських та туристичних) її називають саме містом закоханих.
Верона називається містом кохання насамперед завдяки одній з найвідоміших історій у світовій літературі Вільяма Шекспіра "Ромео і Джульєтта".
Саме там розгортаються події цієї сумної історії про двох закоханих з ворожих родів (Монтеккі та Капулетті), чиє кохання закінчилося трагічно.
Верона – місто кохання / Фото Unsplash (Fabio Tura)
Після популяризації п'єси, а особливо після численних екранізацій (фільми, мюзикли, балети), Верона стала світовим символом романтичного кохання.
До того ж, місто активно підтримує цей образ:
Casa di Giulietta (Будинок Джульєтти) – найпопулярніша пам'ятка, куди щороку приїжджають мільйони туристів. Там є знаменитий балкон, бронзова статуя Джульєтти, стіна з тисячами записок закоханих.
Є також "Будинок Ромео", "Гробниця Джульєтти" та інші локації. Щороку в місті проводять фестиваль Verona in Love (особливо на День святого Валентина), де все присвячено темі кохання
Верона – це не лише про Шекспіра: це 2000-річне місто з римською ареною, середньовічними мостами, площами, замком Кастельвеккьо та атмосферними вуличками, де романтика відчувається в повітрі. Але саме історія Ромео і Джульєтти робить її унікальним символом вічного кохання.
Що подарувати на День святого Валентина?
На День святого Валентина дарують часто ювелірні прикраси, парфуми чи інші подарунки. Це популярні і романтичні подарунки.
Але якщо хочете, щоб ваш подарунок запам'ятався надовго, можна додати до класики щось незвичне.
Наприклад, можна подарувати персоналізовану мапу зоряного неба або "вашої" дати, майстер-клас для двох, парні браслети чи інші.