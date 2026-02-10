Розуміючи значення кольорів квітів, можна створити букет, який говорить сам за себе, роблячи його не лише продуманим, але й справді незабутнім. Про це пише freshsends та victoriawhitelaw.

Що означають кольори квітів на День святого Валентина?

Задовго до появи друкованих листівок та шоколаду, квіти використовувалися для передачі емоцій. Кожен колір квітки – це унікальне послання, за допомогою якого ви висловлюєте свої почуття.

Поряд із традиційними букетами троянд, сучасні змішані квіткові композиції стали дуже популярним вибором. Ці дизайни часто включають троянди, доповнені сезонними квітами, стилізовані, а також виконані в сучасних романтичних кольорових палітрах,

– йдеться у виданні victoriawhitelaw.

Червоний – колір кохання та пристрасті

Коли виникає думка про День святого Валентина, в більшості людей саме червоні квіти майже автоматично асоціюються з ним. Насправді, це цілком доречно, адже цей колір є втіленням кохання, бажання та романтики.

Класичні червоні троянди з довгим стеблом залишаються культовими, впевненими, елегантними та безпомилково романтичними. Загалом сильні та насичено-червоні відтінки символізують тривалі та зрілі стосунки.

Крім цього, можна також додати глибини за допомогою інших червоних чи інших квітів. Наприклад, білі гвоздики, тюльпани та гербери в червоних відтінках мають сучасний відтінок класичної романтики. Білі гвоздики внесуть нотку м'якості, а червоні тюльпани запропонують вишуканий вигляд, символізуючи міцні стосунки.

Рожевий – символ захоплення та ніжності

Цей колір – це м’якша альтернатива червоному і виражає захоплення. Троянди таких відтінків ідеально підходять для початку романтичних стосунків або для того, щоб показати ніжність. Рожеві лілії, півонії та ранункулюси додають індивідуальності будь-якій композиції. Лілії в цих відтінках символізують радість і процвітання, і вони додають нотку вишуканості будь-якому букету. А півонії асоціюються з удачею та щасливими стосунками.



Кольори квітів на День святого Валентина мають різні значення / Фото Unsplash (ілюстративне)

Білий – чистота та новий початок

Білі квіти символізують чистоту, невинність та безумовне кохання. Білі троянди говорять про новий початок, що робить їх гарним варіантом для подарунка на весілля, річниці та будь-які нові стосунки. Гіацинт, лілії та орхідеї можуть доповнити білі троянди, посилюючи їхню символічну привабливість. До слова, поєднання сміливих відтінків з білим створює візуально вражаючий контраст.

Жовтий – дружба та позитив

Жовті квіти передають радість, веселість та дружні почуття. Насправді про квіти в такому кольорі дуже часто забувають у День святого Валентина, але вони чудово підійдуть для друзів. Жовті троянди, соняшники та ромашки додають тепла та яскравості будь-якій композиції. Жовті квіти символізують блаженство, дружбу та нові починання і це робить їх гарним вибором для близьких друзів та членів родини.

Унікальні кольори квітів на День святого Валентина

Фіолетовий, помаранчевий та синій – це тони, що самі по собі мають особливу індивідуальність, і додавши їх до інших квітів, ви точно створите незабутню композицію.

Фіолетові квіти, які часто асоціюються з королівською владою та захопленням, передають відчуття романтики та елегантності.

Яскраві та сміливі помаранчеві лілії або гербери яскраво символізують хоробрість та нескінченне кохання, яке ви відчуваєте.

Синій, з його м’яким та заспокійливим ефектом, справді серед кольорів символізує мир, довіру та гармонію.

Що подарувати на День святого Валентина?