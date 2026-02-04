Звичайно, класичні подарунки завжди в тренді, але можна додати до них нотку несподіванки. Найкращий подарунок – той, який говорить: "Я дійсно тебе знаю і думав/думала саме про тебе". 24 Канал розповість, що можна подарувати на День святого Валентина.

Що можна подарувати на День святого Валентина?

На День святого Валентина дуже часто дарують ювелірні прикраси, парфуми тощо. Це красиво, є популярними і романтичними подарунками. Але якщо хочете, щоб ваш подарунок запам'ятався надовго, додайте до класики щось незвичне й особисте. Такі подарунки не просто "гарні" – вони створюють емоційний зв'язок і показують, що ви доклали зусиль і фантазії. А це, мабуть, і є найцінніше в День закоханих.

Персоналізована мапа зоряного неба або "вашої" дати

Картина/постер із розташуванням зірок у час вашого знайомства, першого поцілунку чи побачення. Додаєте короткий підпис, наприклад, "Того вечора зірки вишикувались саме так, щоб ми зустрілись". Це дуже романтичний подарунок, який точно запам'ятається.

Коробка "Відкрий, коли…" (10 – 15 маленьких конвертів)

Кожен конверт підписаний: "Відкрий, коли сумно", "Відкрий, коли захочеш мене обійняти", "Відкрий 1 березня" тощо. Всередині – записки, фото, маленькі подарунки, "купони" на поцілунок/масаж, улюблені цукерки чи спільні жарти. Це працює цілий рік і показує, що ви думали про неї/нього не лише 14 лютого.



На День святого Валентина хочеться подарувати щось особливе / Фото Unsplash (Walls.io)

Майстер-клас для двох

Гончарство, дегустація вина/крафтових сирів, малювання на склі, танго чи навіть створення власних парфумів. Це не просто подарунок, а спільний новий досвід, який ви запам'ятаєте надовго.

Пазл з вашої спільної фотографії

Процес складання пазла перетворюється на романтичний вечір, а готовий виріб можна приклеїти і повісити.

Парні браслети

Це дуже зворушливий спосіб сказати "я думаю про тебе", "сумую за тобою" навіть без слів. Це ідеально для тих, хто часто буває в роз'їздах чи у відрядженні. Багато варіантів виглядають стильно й мінімалістично.

