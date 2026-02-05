Цей яскравий відтінок не є випадковим вибором – він символізує кохання та пристрасть у культурах усього світу. Про те, як саме цей колір є кольором кохання, пише видання medium.

Дивіться також 14 лютого чи ні: коли святкуватимемо День Валентина у 2026 році

Чому саме червоний – колір кохання?

Одним із найпоширеніших образів Дня святого Валентина є червоне серце. До того ж червоний колір все ж, здається, переважає в більшості зображень кохання.

Червоний – це колір людського серця, символ життя, що пульсує в наших венах. Люди роками пов’язували його з життєвою силою, пристрастю та внутрішнім вогнем. Історично червоний колір здавна асоціюється з сильними емоціями.

Якщо повертатися до історичних уявлень, греки вважали червоний колір символом кохання. У Стародавньому Китаї проводилася асоціація цього кольору зі щастям і шлюбом, а наречені одягали червоне вбрання. В індуїзмі червоний також є кольором весільного сарі, що символізує любов та вірність. Якщо говорити про Стародавній Рим, то червоний вважався кольором Венери – богині кохання та краси.

Якщо говорити про психологію, то на думку фахівців, червоний колір вважається таким, що стимулює гіпофіз і прискорює серцевий ритм, створюючи у людей відчуття збудження. Червоний колір також пов'язаний з адреналіном і дофаміном, які вивільняються, коли ми закохуємось.

Також червоний впливає не лише на психологію, а й на сприйняття. Дослідження показали, що люди, які бачать червоний, сприймають це як більше привабливе.

У живописі та літературі червоний завжди асоціювався з кольором кохання, пристрасті та драми. Наприклад, у живописі епохи Ренесансу червоний колір часто використовували для зображення богинь кохання чи пристрасті. У літературі ж червоний традиційно асоціюється з палкою жагою, фатальним коханням або внутрішнім вогнем сильних емоцій.

Як пишуть у виданні thegreenrooms, одним із найпопулярніших літературних творів Середньовіччя була французька поема XIII століття під назвою Roman de la Rose ("Романс про троянду"). У поемі розповідалося про пошуки автором червоної троянди в закритому саду, що символізувало його пошуки коханої жінки.

Цікаво, що рожевий колір також відіграє певну роль у святкуванні Дня святого Валентина як м'якший аналог червоного. Він символізує ніжність – лагідну сторону кохання, яка часто супроводжує пристрасні почуття.

Що подарувати на День святого Валентина?