Насправді пляж масово заполоними молюски-видри. І вони – не такі небезпечні, як можуть здатися з першого погляду, повідомляє Daily Mail.

Що відомо про цих дивних одноногих молюсків?

Зазвичай форма цих двостулкових молюсків овальна. Вони живуть глибоко під морським дном, використовуючи свої сифони для фільтрації планктону та водоростей з води. Тому люди їх дуже рідко бачать.

Як і у лавкрафтівських істот з популярної серії книг, їхні нутрощі виступають з плоті. Хоча насправді незвичайний вигляд цих істот створюють м’ясисті сифони, що нагадують нутрощі.

Як розповів, морський експерт з організації Dorset Wildlife Trust, вік молюсків, яких викинуло на берег, приблизно сім років. Він це визначив за річними кільцями на зовнішній поверхні мушлі.



М'ясисті сифони цих молюсків нагадують нутрощі / Фото Jam Press/National Trust Purbeck Countryside

Як вони потрапили на берег?

Цілком імовірно, їх викинуло на берег унаслідок нещодавньої штормової погоди.

"На наших берегах трапляються дивні речі. Крім кораблетрощі, за останні кілька тижнів на наші пляжі викинуло кілька зовсім дивних предметів. Але найдивнішим, мабуть, є скупчення молюсків-видр, – зауважив речник Національного фонду Purbeck Countryside.

За його словами, нещодавні східні вітри підняли хвилі настільки сильно, що здійнялося морське дно. І це витягнуло незвичайних істот з їхніх схованок.

На жаль, більша частина молюсків загинула під час міграції. Ба більше, більшість тих, хто вижив, скоріш за все, теж загинуть, якщо їх повернути у море.

Чи вже відбувалося таке раніше?

Так, і востаннє в Дорсеті на берег викидало таких самих молюсків у 2018 році. Морський експерт з організації Dorset Wildlife вважає, що відтоді їх популяція відновилася.

"Ці події показують, наскільки багатими на морське життя є води навколо затоки Стадланд. Не дивно, що так багато птахів проводять тут зиму", – додає він.

Зараз науковці продовжують спостереження за береговою лінією. Місцевих просять не намагатися самостійно рятувати молюсків, оскільки процес їхньої адаптації після шторму є вкрай складним.



У Дорсеті вже викидало на берег таких самих молюсків у 2018 році / Фото Jam Press/National Trust Purbeck Countryside

Які ще дивні знахідки викидало на пляж Великої Британії?

Нещодавно на пляж Огмор-бай-Сі у долині Гламорган, що на півдні Уельсу, викинуло близько 200 шкіряних черевиків вікторіанської епохи.

Деякі черевики збереглися дуже добре, і на багатьох чітко видно, що це чоловіче взуття. Щоправда, частина знахідок має маленький розмір. Але не обов'язково це взуття призначено для дітей, адже у вікторіанську епоху жіночі ступні були значно меншими, ніж сьогодні.

На думку місцевих, взуття могло бути частиною вантажу італійського торгового судна, яке близько 150 років тому зазнало аварії біля скелі Таскер-Рок. Сама скеля височіє приблизно за три кілометри на захід від пляжу та її можна помітити лише під час відливу.

Докладніше про те, як в Уельсі на пляжі з'явилися сотні шкіряних черевиків, – читайте в матеріалі 24 Каналу.