Такі цвяхи можна забивати молотком без попереднього свердління. Однак сама компанія Beck рекомендує використовувати спеціальний пневматичний цвяхозабивач, повідомляє MaterialDistrict.

Чому цвяхи Lignoloc такі міцні?

Якраз пневматичний цвяхозабивач і cпеціальна конструкція наконечника цвяха роблять Lignoloc такими міцними. Оскільки їх вистрілюють із шаленою швидкістю – тертя стає настільки сильним, що виділяється велика кількість тепла, пояснює "Ехо Мережі".

У підсумку лігнін у деревині нагрівається та плавиться. І таким чином цвях легко входить у неї. Коли ж це відбувається – лігнін охолоджується та ніби зварює обидві частини разом, створюючи міцне та довговічне з'єднання.

Так утворюється постійний молекулярний зв'язок, який не іржавіє і не створює теплових містків. Фактично це самозварювальний дерев'яний кріпіж, який є міцнішим за сталеві цвяхи у багатьох застосуваннях.

З допомогою дерев'яних цвяхів Lignoloc ми повністю переосмислили технологію кріплення, взявши за основу стійкий, традиційний метод кріплення та удосконаливши його відповідно до сучасних вимог,

– мовиться на сайті Beck.

У компанії додають, що їхні цвяхи встановлюють нові стандарти для майбутнього будівництва з погляду стійкості та ефективності. Вони ідеально підходять як для промислового виробництва, так і для екологічної деревообробки.

Як працюють одні з найміцніших цвяхів Lignoloc: дивіться відео

Які переваги дерев'яних цвяхів?

У процесі виробництва деревина піддається пресуванню, й у результаті виходить надзвичайно щільний цвях. Він має високу стійкість до внутрішніх і зовнішніх пошкоджень, зокрема ураження грибками.

Також до основних переваг відносять покращену теплову ефективність і довговічність будівель завдяки уникненню холодових мостів і корозії металу. Крім того, у разі пожежі дерев'яні цвяхи поводяться подібно до масивної деревини, не втрачаючи міцності під впливом високих температур, що робить їх безпечнішою альтернативою металевим цвяхам, пише Derevo.

Дерев'яні цвяхи практично непомітні, на відміну металевих аналогів, оскільки не залишають жодних слідів, коли проникують у деревину. А порівняно з дерев'яними дюбелями, їх набагато легше встановлювати. Після використання такі цвяхи можна переробити або використовувати повторно разом з деревиною, і процес їх розділення не потрібен.

Хоча система Lignoloc демонструє значні переваги, вона має певні обмеження. Для деревних порід із щільністю понад 500 кілометрів на кубічних метр, таких як сосна чи ялина, попереднє свердління все ще може бути необхідним. Втім, це не зменшує інших переваг дерев'яних цвяхів Lignoloc.



Мікроскопічне зображення з'єднання дерев'яного цвяха Lignoloc із деревиною / Фото взято із сайту компанії Beck

Що ще відомо про технологію Lignoloc?

Виготовляють такі цвяхи з європейського бука та мають вони довжину до 65 міліметрів. Букову деревину обрали не випадково, оскільки вона росте в Австрії, звідки родом компанія Beck.

Застосовувати Lignoloc можна у каркасних дерев'яних конструкціях. Дошки та панелі з масиву деревини, деревних матеріалів або гіпсоволокна можуть кріпитися до дерев'яних будівельних матеріалів за допомогою цих дерев'яних цвяхів. Крім того, завдяки Lignoloc можна створювати розпірки та несучі стінові діафрагми.

У компанії Beck запевняють, що це найекологічніша професійна система кріплення, доступна у наш час, попри те, що цвяхи містять смолу. Згідно з дослідженням Nova Institute, під час виробництва такого дерев'яного цвяха викиди парникових газів є на 34% меншими, ніж коли виготовляють технічно еквівалентний сталевий цвях. Це означає, що викиди вуглекислого газу можна скоротити до 66% порівняно з традиційними системами. Також технологія Lignoloc сприяє впровадженню принципів циклічної економіки у будівництві.

Ще у 2020 році Німецький інститут будівельної інженерії видав технічний дозвіл на застосування дерев'яних цвяхів Lignoloc. У 2023-му вони пройшли Європейську технічну оцінку для будівельних дерев’яних конструкцій. Відтоді їх можна використовувати в несучих дерев’яних конструкціях по всьому Євросоюзу.

Передбачуваний термін служби цвяхів Lignoloc становить 50 років.

Дивіться відео про дерев'яні цвяхи Lignoloc

