Сьогодні продукція Apple, зокрема iPhone, iPad, iPod і iMac, стала невіддільною частиною світового ринку технологій. Мільйони людей у всьому світі користуються цими пристроями. І для багатьох залишається загадкою, що ж означає буква "і" у назві гаджетів від "яблучної" компанії. Відповідь на це запитання дасть 24 Канал з посиланням на The Times Of India.

До теми Якими будуть смартфони через 10 років

Яку концепцію вкладав Стів Джобс у продукцію Apple?

Багато хто думає, що "i" означає "інтернет". І будуть мати рацію. Історія літери "i" у назвах гаджетів від Apple почалася у 1998 році, коли вперше було представлено iMac. У момент його презентації один із засновників і на той момент генеральний директор Apple сказав, що новий продукт поєднує у собі захоплення від інтернету та простоту Macintosh. Так, буква "i" означає "інтернет", а "Mac" є скороченням від "Macintosh".

Попри те, що це повноцінний Macintosh, ми орієнтуємося на найбільш популярну серед споживачів мету використання комп'ютера – простий і швидкий доступ до інтернету. І саме для цього призначено цей продукт,

– заявляв тоді Джобс.

Але не лише інтернет лежить в основі концепції продукції Apple. Все набагато глибше. На тій самій презентації 1998 року Стів Джобс також оголосив чотири інші концепції, кожна з яких відображає філософію та бачення Apple.

Мовиться про:

"індивідуальний" ,

, "навчати" , або "інструктувати" (від англійського instruct, – 24 Канал),

, або (від англійського instruct, – 24 Канал), "інформувати",

надихати (від англійського inspire).

"І" для нас означає ще дещо. Ми – компанія, що виробляє персональні комп'ютери, і хоча цей продукт створено для роботи в мережі, він також є чудовим автономним пристроєм. Ми орієнтуємось на освітній сектор. Люди хочуть купувати ці комп'ютери. І він ідеально підходить для більшості завдань, які вони виконують у процесі навчання", – додавав тоді Джобс.

Засновник Apple хотів показати весь спектр ідей, які компанія хотіла донести через свої продукти. Вони повинні були розширити можливості людей, під'єднувати користувачів до інтернету та заохочувати їх до навчання та творчості.

Крім того, "і" англійською співзвучне з особовим займенником "I", що означає "Я". Так Стів Джобс наголошував на важливості індивідуальності та персоналізації у продуктах Apple.

Водночас акцент на "навчати" підкреслював прагнення Apple до освіти користувачів. А "інформувати" та "надихати" – це мета компанії, що полягає у наданні знань і мотивації своїм клієнтам.

Ці п'ять термінів стали основними для ідентичності Apple, де літера "i" представляє широкий спектр концепцій, які й сьогодні знаходять відгук у споживачів.

Презентація першого iMac у 1998 році: дивіться відео

Що означає кожна з основних концепцій?

Інтернет

Одна з головних концепцій літери "i" полягала у зв'язку з інтернетом. У часи представлення першого iMac інтернет швидко ставав невіддільною частиною повсякденного життя. У Apple хотіли підкреслити: мета їхніх пристроїв – допомогти користувачам орієнтуватись у цифровому світі.

Власне, iMac було створено для безперебійного під'єднання до інтернету. Це ознаменувало перехід до веборієнтованих обчислень, які згодом визначили майбутнє персональних технологій.

Індивідуальний

У цій концепції Apple мала намір відобразити своє прагнення до персоналізації. Продукти компанії – від iMac до iPhone – було розроблено, щоб розширити можливості користувачів і запропонувати їм унікальний досвід.

Такий індивідуалістичний підхід дозволяв споживачам адаптувати свої пристрої до особистих переваг за допомогою налаштувань користувача, додатків або естетичних рішень.

Акцент на індивідуальності вирізняв Apple серед інших технологічних компаній того часу. Водночас ця концепція сигналізувала, що "яблучні" продукти – це щось більше, ніж просто функціональність. Це ідентичність.

Навчати, або інструктувати

Apple розглядала свої пристрої не просто як інструменти, а як засоби навчання. Компанія прагнула створювати продукти, що могли б навчати користувачів новим навичкам. Таке навчання мало відбуватися за допомогою цифрових навчальних інструментів, освітніх програм або завдяки тому, що пристрої Apple робили інформацію доступнішою.

Концепція навчання продовжує відігравати значну роль в екосистемі "яблучних" продуктів. Особливо з появою таких сервісів, як Apple Education, що має на меті надавати навчальні ресурси студентам і викладачам.

Інформувати

Від першого iMac до останнього iPhone Apple завжди приділяла велику увагу наданню актуальної та своєчасної інформації. Отримати її користувачі можуть за допомогою вбудованих програм, зокрема браузера Safari. Також на iPhone приходять push-сповіщення про останні новини.

Пристрої Apple завжди були розроблені для того, щоб тримати користувачів в курсі подій. Вони роблять інформацію доступною лише одним натисканням кнопки.

Надихати

Apple завжди прагнула надихати на творчість та інновації як за допомогою своєї продукції, так і завдяки своєму підходу до дизайну. Витончені, зручні інтерфейси компанії та потужні функціональні можливості спонукали користувачів мислити нестандартно та розширювати межі можливостей технологій.

Літера "і" стала також символом мотивації, пробуджуючи у користувачах натхнення до творчості, навчання та досліджень.



Продукція компанії Apple / Фото Unsplash

Чи продовжує буква "i" грати важливу роль в ідентичності продуктів Apple?

Основні цінності, втілені в літері "i", і сьогодні залишаються центральними у баченні Apple. Їх досі можна побачити у сучасних пропозиціях компанії, таких як iPhone, iPad і iWatch. Ці пристрої продовжують розширювати можливості людей, під'єднувати користувачів до інтернету та надавати інструменти для навчання, творчості й отримання інформації.

З часом Apple розширила лінійку продуктів і розвинула свої технології. До цього також адаптувалося і значення літери "i", відображаючи нові тенденції та інновації.

Наприклад, завдяки інтеграції штучного інтелекту у пристрої Apple "i" тепер означає "інтелект". Це підкреслює зосередженість компанії на створенні розумних, інтуїтивно зрозумілих пристроїв, які адаптуються до потреб користувачів.

Однак, попри ці оновлення, фундаментальні принципи, що лежать в основі "i", – індивідуальність, підключення до Інтернету, освіта, інформація та натхнення – залишаються такими ж актуальними, як і у 1998 році.

Чому бренд Adidas називається саме так?

Ще одна загадка, яка хвилює людство, – це походження назви Adidas. Тут усе дуже просто. Назва компанії походить від короткої форми імені й перших трьох літер прізвища її засновника – німецького підприємця Адольфа Дасслера (Adolf Dassler). Друзі та знайомі Адольфа називали Аді, так і народився Adidas – ADI DASsler.

Щоправда, Адольф Дасслер спершу хотів назвати компанію Addas. І навіть йому вдалося її зареєструвати під таким ім'ям і випустити першу продукцію. Однак згодом підприємець вирішив додати букву "і", оскільки схожу назву вже мала компанія з виробництва дитячого взуття – Adda-Adda.

Докладніше про назву та історію бренду Adidas, а також, як з'явилися знакові "три смужки", читайте в матеріалі 24 Каналу.