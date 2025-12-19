А чи знали ви, чому Adidas називається саме так. Про це розповість 24 Канал з посиланням на Adidas Group.

Чому саме Adidas?

Назва бренду Adidas походить від короткої форми імені й перших трьох літер прізвища її засновника компанії – німецького підприємця Адольфа Дасслера (Adolf Dassler). Друзі та знайомі Адольфа називали Аді, так і народився Adidas – ADI DASsler.



Один із перших логотипів Adidas / Фото взято із сайту Footdistrict

Щоправда, спочатку він хотів свою компанію назвати ще коротше – Addas, і навіть випускав під таким брендом спортивне взуття. Але схожу назву вже мала компанія з виробництва дитячого взуття – Adda-Adda. Тож Адольф вирішив додати букву "і".

Початкова назва компанії була Adolf Dassler Adidas Sportschuhfabrik. Її було зареєстровано 18 серпня 1949 року.

Після заснування компанії Адольф хотів, щоб його продукція мала впізнаваний зовнішній вигляд, щоб люди могли легко впізнати її на ногах спортсменів. Він експериментував з декоративними ремінцями з боків взуття, змінюючи їх кількість та додаючи кольори. Зрештою він зупинився на трьох ремінцях, і так народився "бренд із трьома смужками".

Якби не схожість з назвою іншої компанії – Adidas міг би бути Addas / Фото Adidas Group

А ви знали, що в Аді Дасслера був брат, який створив не менш успішний бренд?

У 1924 році Адольф і Рудольф Дасслери зареєстрували свою компанію Gebrüder Dassler, Sportschuhfabrik, Herzogenaurach (Фабрика спортивного взуття братів Дасслерів, Герцогенаурах). Спочатку в однокімнатній майстерні працювали всього три співробітники, які виготовляли шкіряні футбольні бутси із шипами, а також бігові кросівки із шипами. Згодом економічна ситуація у Німеччині покращилася, успіхи компанії пішли вгору, і брати переїхали до більш просторої будівлі в рідному місті, де інвестували в нове обладнання та розширили виробництво.

Між братами нерідко траплялися суперечки. Чи не найбільший конфлікт виник, коли Адольфа демобілізували у 1941. Брати мали різні уявлення про те, як зберегти бізнес під час Другої світової війни, тож ухвалили рішення розійтися. Однак через війну це було не можливо. Крім того, сім'ї Адольфа та Рудольфа жили разом зі своїми старими батьками.



Адольф (ліворуч) і Рудольф Дасслери / Фото picture-alliance/dpa/K.Schnörrer

Сімейні та ділові взаємини ще більше ускладнилися, коли Рудольфа призвали до німецької армії у 1943 році. Так Адольф залишився сам керувати заводом. Пізніше, у 1943 році, бізнес з виробництва спортивного взуття братів Дасслерів був майже повністю розорений.

У ті роки нацисти оголосили "тотальну війну", і завод Дасслерів став постачальником для нюрнберзької фірми Schricker & Co, яка робила базову протитанкову ракетну установку. Заводське обладнання замінили, персонал був перенавчений, а виробництво взуття поступово згорталося. Завод продовжував виробляти деталі для Schricker & Co до кінця війни. Хоча є свідчення того, що Адольф все ще намагався паралельно ремонтувати та виробляти кілька пар взуття.

Спровокований війною та складним післявоєнним часом стрес ще більше посилили розкол між Адольфом і Рудольфом Дасслерами. Офіційно вони розділили свою компанію у 1948 році, зокрема поділили активи фірми та після цього стали діловими конкурентами. Рудольф заснував власну компанію з виробництва спортивного взуття, яка зрештою стала відома як Puma.

Цікаво, що штаб-квартири Adidas і Puma від самого заснування розташовані в рідному місті братів – Герцогенаурасі. Щоправда, будівлі офісів розділяє річка Аурах, яке тече через місто.

У 2016 році на екрани вийшов німецький телевізійний фільм "Дуель братів. Історія Adidas і Puma". У ньому якраз докладно описано історію протистояння братів Дасслерів.

Що ще цікавого із життя Аді Дасслера варто знати?

Адольф Дасслер народився в 1900 році в німецькому місті Герцогенаурах . Він був наймолодшим із чотирьох дітей.

. Він був наймолодшим із чотирьох дітей. Його батько, Крістоф, був кравцем, а мати, Пауліна, керувала сімейним пральним бізнесом.

Адольф закінчив середню школу та почав вчитися на пекаря, бо цього хотів його батько.

Хоча він і закінчив навчання, робота пекарем його не приваблювала, тому він вирішив натомість освоїти шевську справу.

Поза роботою головною пристрастю Адольфа був спорт. Він займався та брав участь у змаганнях з багатьох видів спорту – легка атлетика, футбол, бокс, хокей, лижний спорт і стрибки з трампліна.

Завдяки знайомству з таким широким спортивних дисциплін він зробив важливе спостереження, яке згодом стало основою його успіху: він зауважив, що всі спортсмени, по суті, носять однакове взуття.

Перш ніж Адольф зміг втілити свою ідею спортивного взуття у бізнес, його призвали до німецької армії на заключному етапі Першої світової війни.

Коли він повернувся до Герцогенаураху у 1919 році, Німеччину охопила повоєнна економічна депресія. Робочих місць було мало, тож Адольф вирішує переобладнати старий сарай для пральні за домом сім'ї Дасслер у шевську майстерню.

для пральні за домом сім'ї Дасслер у шевську майстерню. Використовуючи навички шевця, він заробляв гроші, ремонтуючи взуття для місцевого населення. Зрештою це дало йому час і ресурси для розробки перших пар спеціалізованого спортивного взуття.

для місцевого населення. Зрештою це дало йому час і ресурси для розробки перших пар спеціалізованого спортивного взуття. Одним із його перших винаходів стала пара бігових кросівок із шипами для легкоатлетів, що на той час було абсолютно новою концепцією для цього виду спорту. Вони були оснащені кованими металевими шипами, які постачала місцева ковальня.

для цього виду спорту. Вони були оснащені кованими металевими шипами, які постачала місцева ковальня. Був він і новатором у виробничих процесах. Щоб вирішити проблеми, спричинені ненадійним електропостачанням, він прикріпив верстат для обробки шкіри до велосипеда , на якому їздив перший співробітник компанії.

, на якому їздив перший співробітник компанії. Адольф був прекрасним маркетологом. Ще до появи офіційного спортивного спонсорства усвідомив потенціал просування свого продукту серед провідних олімпійських спортсменів. Зокрема, він дав на пробу своє взуття майбутнім олімпійським чемпіонам Джессі Оуенсу та Ліні Радке . Саме у цих шиповках вони й завоювали "золото" Олімпіади.

. Саме у цих шиповках вони й завоювали "золото" Олімпіади. Брати Адольф і Рудольф Дасслер вступили до Націонал-соціалістичної партії 1 травня 1933 року та залишалися її членами остаточно війни 1945 року. Досі невідомо, чи було це добровільно. Існує версія, що в ті часи власники компаній вступали до партії у межах угоди з новим націонал-соціалістичним режимом, яка мала гарантувати подальший успіх бізнесу. Те, що Аді Дасслер не був нацистом, доводить той факт, що він співпрацював з темношкірим спортсменом Джессі Оуенсом.

1 травня 1933 року та залишалися її членами остаточно війни 1945 року. Досі невідомо, чи було це добровільно. Існує версія, що в ті часи власники компаній вступали до партії у межах угоди з новим націонал-соціалістичним режимом, яка мала гарантувати подальший успіх бізнесу. Те, що Аді Дасслер не був нацистом, доводить той факт, що він співпрацював з темношкірим спортсменом Джессі Оуенсом. У 1934 році одружився з Кете Дасслер . Після смерті Адольфа у 1978 році вона разом із сином Горстом Дасслером очолила компанію Adidas.

. Після смерті Адольфа у 1978 році вона разом із сином очолила компанію Adidas. У 1940 році Адольфа призвали до німецької армії (вермахта) і він почав навчання на радиста. Проте він оскаржив свій призов і був остаточно демобілізований у 1941 році.

