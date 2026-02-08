Хоча технологія з'явилася у 90-х, а народилася вона ще раніше, проте саме у наш час пилососи з технологією циклон стали дуже популярними. Натомість звичайні пилососи з мішком повільно зникають, повідомляє "Фокстрот Blog".

Цікаво Кола зі скляної пляшки справді смачніша: 4 причини, чому так отримуєш більше кайфу

Як з'явилися циклонні пилососи?

Сьогодні пилососи є майже у кожному домі, проте раніше їх вважали розкішшю для найбагатших і дозволити їх могли лише найзаможніші. Ба більше, таку звичайну сьогодні річ, як килим, могли собі дозволити лише одиниці. Тому люди просто підмітали та мили звичайну дерев'яну підлогу. Лише після Другої світової війни пилосос перестав бути розкішшю та почав повільно зʼявлятися у наших домівках.

Перші електричні побутові пилососи з'явилися на початку 1900-х. До цього існувало щось на кшталт автоматичної підміталки, яка була надто громіздкою для дому. Існували навіть великі пилососи-вагончики, які можна було зустріти у великих універмагах чи дуже розкішних оселях.

Перший електричний портативний пилосос винайшов і запатентував прибиральник універмагу, американець Джеймс Спанглер у 1908 році. У тому ж році підприємець і засновник майбутньої компанії Hoover Вільям Хувер викупив патент і випустив у світ свою першу модель. Тоді вона коштувала 60 доларів, однак за сьогоднішніми мірками ця сума становитиме приблизно 2 тисячі доларів. Згодом пилосос вдосконалили, додали всередину мішок для збирання сміття та перші фільтри та почали масовий продаж.

Щодо сучасних пилососів-циклонів, то з'явилися вони на ринку лише у 90-х роках XX століття. Цю технологію винайшов Джеймс Дайсон, британський винахідник і засновник компанії Dyson. Ідея щодо такого пилососу до нього прийшла у 1978 році після того, як він розчарувався зниженням ефективності свого пилососу, мовиться на сайті компанії Dyson.

Розібравши його, він виявив, що мішок для пилу забивається, і через це падає потужність всмоктування. Перед цим Дайсон збудував для свого заводу промислову циклонну вежу, яка відокремлювала частинки фарби від повітря за допомогою відцентрової сили. Тож вирішив цю технологію застосувати і в пилососі. Зауважимо, щo більшість тодішніх компаній вважали, що помістити контейнер-циклон у пилосос неможливо, або ж можливо, але це буде надто дорого для споживачів.

Зрештою після п'яти років і 5 127 прототипів Джеймс Дайсон винайшов перший у світі пилосос без мішка для пилу. Сьогодні ж пилососи із циклонною технологією пропонують десятки різноманітних компаній, постійно вдосконалюючи технологію для зручності покупців.



Креслення перших пилососів з технологією циклон від Джеймса Дайсона / Фото Dyson

Як вони працюють?

На відміну від стандартних моделей, які покладаються на фільтри та мішки для всмоктування пилу, циклонні пилососи використовують закон фізики, відомий як відцентрова сила. Цей метод заснований на створенні потужного повітряного потоку, який змушує пил і бруд обертатися всередині циклонного контейнера, повідомляє ttt.ua.

Коли вмикаєш такий пристрій, мотор починає активно всмоктувати повітря, створюючи високий тиск. Вхідний потік повітря потрапляє у циклонний фільтр, де він починає обертатися по спіралі. Завдяки відцентровій силі всі важкі частинки, такі як пил і бруд, відкидаються до стінок контейнера та осідають на дно. Водночас очищене повітря проходить через додаткові фільтри та викидається назад у приміщення.

Цей процес відділення пилу від повітря відбувається швидко та ефективно, завдяки чому циклонні пилососи демонструють стабільну потужність всмоктування протягом усього процесу прибирання.



Принцип роботи циклонного пилососа / Фото взято із сайту "Фокстрот Blog"

Які переваги таких пилососів?

Однією з головних переваг є відсутність мішків, тому одразу зникає необхідність їх регулярно замінювати. Це не тільки економить гроші, але і зводить нанівець проблему з утилізацією використаних мішків, і таким чином роюить циклонні пилососи екологічнішими за звичайні. Крім того, безмішкова система значно скорочує витрати на обслуговування.

Ефективність очищення також є помітною перевагою. Циклонні пилососи забезпечують потужне всмоктування, здатне впоратися з різними типами забруднень – від шерсті домашніх тварин до дрібного пилу. Такий універсалізм дозволяє використовувати їх як на твердих підлогах, так і на килимових покриттях, забезпечуючи якісний результат прибирання.

Ще один позитивний аспект – зручність. Більшість сучасних моделей мають легкі та компактні конструкції, що спрощує маневрування в обмежених просторах. При цьому контейнери для збору пилу часто можна легко виймати та очищати, і це робить процес прибирання більш швидким і менш трудомістким.

Не варто забувати і про те, що багато пилососів із циклонною технологією використовують багатошарові фільтри, які можна мити та використовувати повторно. Це також сприяє збереженню екологічності використання пристрою.

А як щодо недоліків?

Один із вагомих недоліків – необхідність регулярного очищення контейнера для пилу. Якщо це ігнорувати – ефективність роботи пилососа може значно зменшитися. У підсумку можна зіткнутися зі зниженням ефективності всмоктування, яка з часом знижується через накопичення сміття.

Крім того, коли ви спорожнюєте контейнер, існує ймовірність виділення пилу назад у повітря. Це може бути проблемою для людей, які страждають на алергію або астму. Тому необхідно акуратно очищати контейнер, уникаючи утворення пилових хмар.

Також деякі циклонні пилососи порівняно з мішковими аналогами можуть можуть не так ефективно всмоктувати дуже дрібні частинки. Це особливо помітно, коли йдеться про специфічні забруднення, такі як будівельне сміття або дрібний пил.

Ще один недолік – багато моделей також мають досить високий рівень шуму. Хоча це залежить від конкретної моделі та конструкції, деякі користувачі повідомляють про те, що циклонні пилососи можуть бути голоснішими, ніж традиційні мішкові.

Як працює циклонний пилосос: дивіться відео

Пилосос з мішком проти циклонного пилососа: яка різниця?

Потужність всмоктування. Зазвичай знижується із заповненням мішка, водночас у циклоні потужність залишається стабільною, адже частинки бруду не забивають контейнер, а осідають по боках.

Зазвичай знижується із заповненням мішка, водночас у циклоні потужність залишається стабільною, адже частинки бруду не забивають контейнер, а осідають по боках. Гігієнічність. Змінювати мішок у пилососі – точно не найулюбленіше заняття вдома. Зібране сміття варто викидати у спеціальному місці, щоб випадково не розсипати на щойно прибраний килим. Водночас контейнер легко звільнити від сміття, навіть не торкаючись руками до вмісту.

Змінювати мішок у пилососі – точно не найулюбленіше заняття вдома. Зібране сміття варто викидати у спеціальному місці, щоб випадково не розсипати на щойно прибраний килим. Водночас контейнер легко звільнити від сміття, навіть не торкаючись руками до вмісту. Фільтрація повітря. Це найважливіша перевага для людей з алергіями. У пилососах з мішком зазвичай у приміщення повертається неочищене повітря. Воно часто містить мікроскопічні частки бруду, тому опісля у приміщенні немає відчуття чистоти та свіжості. Для цього варто обирати пилососи, що мають фільтри та кілька ступенів очищення повітря.

Це найважливіша перевага для людей з алергіями. У пилососах з мішком зазвичай у приміщення повертається неочищене повітря. Воно часто містить мікроскопічні частки бруду, тому опісля у приміщенні немає відчуття чистоти та свіжості. Для цього варто обирати пилососи, що мають фільтри та кілька ступенів очищення повітря. Рівень шуму. Звичайні пилососи з мішком тихіші, а пилосос-циклон створює більше шуму через вищу потужність всмоктування.

Звичайні пилососи з мішком тихіші, а пилосос-циклон створює більше шуму через вищу потужність всмоктування. Вартість. Сучасні пилососи із циклонною технологією можуть коштувати дорожче за пилососи з мішком, особливо якщо мають низку додаткових насадок і функцій.

Як обрати циклонний пилосос?

Коли будете вибирати циклонний пилосос, важливо враховувати кілька факторів, які можуть вплинути на якість прибирання та зручність використання. Передусім зверніть увагу на потужність всмоктування, оскільки це ключовий параметр для якісного прибирання. Наявність різних режимів роботи також може бути корисним для адаптації пристрою під різні поверхні – від гладких до шорстких.

Крім того, важливим є тип фільтрів. Моделі з HEPA-фільтрами будуть особливо корисними для людей з алергією або респіраторними захворюваннями, оскільки вони затримують найдрібніші частинки та бактерії. Також слід перевірити, як легко міняти та чистити фільтри, оскільки правильний догляд за фільтрами також впливає на ефективність пилососа.

Розмір і об'єм контейнера для пилу — ще один фактор, який слід врахувати. Якщо у вас велика площа для прибирання, може бути доцільним вибрати модель з місткішим контейнером, щоб не очищати його занадто часто в процесі роботи. Натомість для невеличких квартир підійдуть моделі з вертикальною парковкою.

Крім того, мають значення додаткові функції та аксесуари. Наявність різних насадок – для прибирання меблів, щілин або килимів – може значно підвищити універсальність пристрою. До прикладу, якщо у вас є домашні тварини слід звернути увагу на моделі з турбощіткою та ефективнішою системою фільтрації.

Спробуйте вибрати модель, яка відповідає вашим специфічним потребам. Також варто звернути увагу на такий аспект, як вага пристрою. Легкі моделі легше переносити та маневрувати, особливо якщо прибирання вимагає переміщення сходами. Водночас такі пилососи краще підійдуть для щоденного прибирання.