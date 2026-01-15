Йдеться про рибу виду Bothragonus swanii, або кам'яну голову. Для чого їй потрібне це заглиблення у голові – розповість 24 Канал з посиланням на BBC Wildlife Magazine.
Як проходило непросте дослідження?
Як підкреслив учений-іхтіолог з Університету штату Луїзіана Деніел Гелдоф, подібна анатомія майже не трапляється ні серед риб, ні серед інших хребетних.
Існують різні теорії про призначення цього цікавого отвору в головах Bothragonus swanii. Щоб знайти відповідь, дослідникам Університету штату Луїзіана потрібно було знайти екземпляри для вивчення, що не є легким завданням.
Річ у тім, що ці риби мешкають у дрібних кам'янистих приливних зонах від Каліфорнії до Аляски та дуже добре вміють ховатися. Деколи їх можна зустріти у містечку під назвою Deadman Bay у штаті Вашингтон під час відливу.
Ми приїжджаємо туди командою з 5 – 25 осіб і спускаємося до двох дуже великих постійних приливних калюж. Коли відлив стає надто низьким, щоб наповнити калюжі, – ми збираємо всю воду відрами. Зрештою залишаємо на дні калюжу, повну розгублених риб. Якщо нам пощастить, кілька із цих риб виявляться кам'яними головами,
— пояснює Гелдоф.
Знайшовши потрібний екземпляр, дослідник використав мікрокомп'ютерну томографію, щоб створити детальну 3D-модель голови риби, не пошкодивши її тіло. Роздільна здатність зображення була настільки високою, що можна було розгледіти навіть окремі нерви.
3D-модель чашоподібної голови Bothragonus swanii / Фото Louisiana State University
За словами Гелдофа, якщо придивитися, стає зрозуміло, що всередині цієї дивної "чаші" є багато дрібних структур. На задній стінці отвору видно тонкі стрижні завдовжки кілька міліметрів, а також крихітні кісткові шипи – всі спрямовані всередину.
Які ж функції виконує "отвір" у кам'яної голови?
Іхтіолог вважає, що отвір може виконувати одразу кілька функцій. На його думку, шипи працюють як датчики руху води, дозволяючи рибі відчувати навколишнє середовище.
Та ще захопливішим виявилося пояснення звуків, які видає Bothragonus swanii.
"Якщо взяти цю рибу під водою, вона зазвичай дратується й починає "розмовляти. Відчуття таке, ніби тримаєш у руках телефон у режимі вібрації", – каже вчений.
Вчені припускають, що на цьому відео можна почути дзижчання цієї риби – але в повітрі, коли її тримають у руках
Сканування також виявило, що перша пара ребер у риби незвично масивна й упирається у тверду кісткову пластину біля основи черепної "чаші". А потужні м'язи дозволяють використовувати ребра як барабанні палички: вони вібрують, впираючись в отвір у черепі.
Фактично риба вбудувала собі в голову ударний музичний інструмент,
– зазначає дослідник.
Він додає, що така система особливо корисна в умовах, де мешкає Bothragonus swanii. Прибережна зона – дуже шумне місце: хвилі гуркочуть, вода вирує, звуки відбиваються від каміння.
"Це маленька риба в надзвичайно гучному світі. Під водою й без того складно визначити джерело звуку, а що мілкіша вода, то більше шуму". Гучний, резонуючий "барабан" у голові дає рибі шанс бути почутою", – робить висновки Гелдоф.
Отримані результати можуть бути корисними не лише для біологів, а й для інженерів, зокрема під час розробки ефективніших способів передавання звуку під водою.
І, як наголошує сам дослідник, саме так і починаються найнесподіваніші наукові відкриття – з уважного погляду на дивну рибу з "діркою" в голові.
