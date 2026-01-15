Йдеться про рибу виду Bothragonus swanii, або кам'яну голову. Для чого їй потрібне це заглиблення у голові – розповість 24 Канал з посиланням на BBC Wildlife Magazine.

До теми Ви більше ніколи не купатиметесь в океані: 7 глибоководних створінь, схожих на іншопланетян

Як проходило непросте дослідження?

Як підкреслив учений-іхтіолог з Університету штату Луїзіана Деніел Гелдоф, подібна анатомія майже не трапляється ні серед риб, ні серед інших хребетних.

Існують різні теорії про призначення цього цікавого отвору в головах Bothragonus swanii. Щоб знайти відповідь, дослідникам Університету штату Луїзіана потрібно було знайти екземпляри для вивчення, що не є легким завданням.

Річ у тім, що ці риби мешкають у дрібних кам'янистих приливних зонах від Каліфорнії до Аляски та дуже добре вміють ховатися. Деколи їх можна зустріти у містечку під назвою Deadman Bay у штаті Вашингтон під час відливу.

Ми приїжджаємо туди командою з 5 – 25 осіб і спускаємося до двох дуже великих постійних приливних калюж. Коли відлив стає надто низьким, щоб наповнити калюжі, – ми збираємо всю воду відрами. Зрештою залишаємо на дні калюжу, повну розгублених риб. Якщо нам пощастить, кілька із цих риб виявляться кам'яними головами,

— пояснює Гелдоф.

Знайшовши потрібний екземпляр, дослідник використав мікрокомп'ютерну томографію, щоб створити детальну 3D-модель голови риби, не пошкодивши її тіло. Роздільна здатність зображення була настільки високою, що можна було розгледіти навіть окремі нерви.



3D-модель чашоподібної голови Bothragonus swanii / Фото Louisiana State University

За словами Гелдофа, якщо придивитися, стає зрозуміло, що всередині цієї дивної "чаші" є багато дрібних структур. На задній стінці отвору видно тонкі стрижні завдовжки кілька міліметрів, а також крихітні кісткові шипи – всі спрямовані всередину.

Які ж функції виконує "отвір" у кам'яної голови?

Іхтіолог вважає, що отвір може виконувати одразу кілька функцій. На його думку, шипи працюють як датчики руху води, дозволяючи рибі відчувати навколишнє середовище.

Та ще захопливішим виявилося пояснення звуків, які видає Bothragonus swanii.