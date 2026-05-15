На теренах національного природного парку "Тузлівські лимани", що розташований у південній частині Одещини, оселилася одна з найбільш неординарних істот нашої планети – бурозубка мала. Попри маленькі розміри тварини її вміння викликають велике здивування, розповідає портал Bessarabia inform.

Чим унікальна бурозубка?

Цей мініатюрний ссавець, якого часто плутають із мишею, наділений неймовірною біологічною особливістю. Під час зимових холодів він здатен фізично зменшувати розміри власного скелета та внутрішніх органів, зокрема й мозку, а з приходом весни знову їх «нарощувати».

Бурозубка мала вирізняється надзвичайною енергійністю. Ритм її серця вражає своєю частотою, а метаболізм настільки інтенсивний, що лише кілька годин без поживних речовин можуть стати для тваринки фатальними. Щоденне меню крихітки складається з комах, павукоподібних та різноманітних личинок.

На території "Тузлівських лиманів" бурозубка мала належить до вкрай рідкісних та потайливих мешканців. За весь період наукового моніторингу дослідникам вдалося зустріти її лише двічі – неподалік лиманів Малий Сасик та Хаджидер.

Унікальна тваринка / Фото Hickory Knolls Discovery Center

Поїдаючи величезну кількість шкідників у плавнях та на піщаних косах Бессарабії, цей малюк відіграє ключову роль у збереженні екологічної рівноваги місцевих лиманів.

Як бурозубка переживає зиму?

Оскільки цей вид не занурюється у тривалий сон, природа наділила його винятковим механізмом адаптації, який науковці називають феноменом Денеля. Щоб максимально мінімізувати енергетичні витрати, організм бурозубки взимку буквально стискається. Зокрема, об'єм головного мозку, який споживає найбільше ресурсів, скорочується на 15 – 30%, розповідає Wild life trusts.

Черепна коробка реально зменшується завдяки трансформації кісткових структур. Кістки скелета стають тоншими, а загальна довжина тулуба дещо скорочується. Нирки, печінка та серце також суттєво зменшуються в об'ємі, через що загальна вага звірка знижується на 20 – 30%. Справжній біологічний феномен відбувається навесні, коли цей процес розвертається у протилежний бік.

Організм дорослої тварини проходить етап фактичного оновлення: мозок, кістки та органи знову починають рости, повертаючись до звичних літніх показників.

Де мешкають бурозубки малі?

Бурозубка мала має надзвичайно широкий ареал проживання, що охоплює величезні території Північної та Центральної Євразії. Її можна зустріти від Британських островів і Скандинавії на заході до самого берега Тихого океану, розповідає Scenic hudson. Вона добре почувається в різних кліматичних зонах, проте найбільше полюбляє помірні широти, де вологість повітря залишається стабільною протягом року.

Основним місцем проживання для цих крихіток є густі лісові масиви, як хвойні, так і листяні. Вони віддають перевагу ділянкам із товстим шаром опалого листя, трухлявими пнями та розгалуженою системою підземних порожнеч, де можна легко знайти сховок і їжу.

Крім лісів, бурозубку малу часто помічають у долинах річок, на вологих луках, в заростях чагарників і навіть у високогір'ї, якщо там є достатньо рослинності для маскування.

