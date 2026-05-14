Проєкт зі встановлення велетенського дзеркала в італійському селищі Віґанелла є чимось набагато більшим, ніж просто технічним досягненням. Це захоплива історія про те, як згуртованість мешканців та нестандартне мислення можуть змінити життя людей на краще.

Як жити без сонця

Віґанелла, історія якої бере початок ще з XIII сторіччя, протягом багатьох поколінь підкорялася суворому природному циклу. Щороку в листопаді сонячні промені зникали за високими гірськими хребтами, і на довгі 84 дні вся долина занурювалася в суцільну напівтемряву, розповідає Immobiliare.

Жити в таких умовах вкрай важко. Тож очільник громади П'єрфранко Мідалі вирішив врятувати своє містечко від зимового заціпеніння та похмурої атмосфери за допомогою дзеркала. На старті цей задум здавався багатьом утопічним: фахівці з фізики та інженерії висловлювали сумніви щодо стійкості подібної конструкції перед обличчям потужних поривів гірського вітру та рясних опадів.

Дзеркала врятували поселення від темряви / Фото The Atlantic

Втім, архітектору Джакомо Бонетті вдалося розробити життєздатний проєкт, реалізація якого потребувала близько 100 000 євро. Фінансування збирали спільними зусиллями громади та регіонального уряду, і вже 17 грудня 2006 року відбулася святкова церемонія запуску унікальної конструкції, за якою спостерігали журналісти провідних світових видань.

Як вдалося врятувати Віґанеллу від темряви?

Дзеркальна конструкція оснащена автоматизованими двигунами під керуванням спеціального програмного забезпечення, що вираховує точне розташування сонця в реальному часі. Це дозволяє панелі плавно повертатися, спрямовуючи відбите світло прямо на центральну площу Piazza della Chiesa, розповідає The Atlantic.

Завдяки живленню від сонячних батарей система є абсолютно енергонезалежною. Поява "штучного світила" кардинально змінила побут: люди знову почали збиратися на площі навіть у зимові місяці, відпочивати на відкритих терасах та активно комунікувати, що буквально вдихнуло нове життя в селище.

"Світловий зайчик" охоплює територію приблизно 300 квадратних метрів, і хоча він фізично не здатний освітити всю Віґанеллу, його символічне значення як місця зустрічі є неоціненним.

Ідея цього проєкту має не наукове підґрунтя, а людське. Вона виникла з бажання дати людям можливість спілкуватися взимку, коли місто буквально завмирає через холод та темряву», — зазначив колишній мер Мідалі.

Саме завдяки цьому сміливому рішенню колись напівзабуте поселення, що поступово вимирало, здобуло глобальну популярність і перетворилося на туристичний магніт для тих, хто хоче на власні очі побачити це рукотворне диво.

Італійський успіх надихнув владу норвезького міста Р’юкан, де через піврічну відсутність сонця встановили три аналогічні дзеркальні системи. Цей кейс став ідеальним доказом того, що високі технології можуть працювати на добробут цілих громад.

Коли темрява не так страшна

Але далеко не всіх людей лякає темрява та самотність. Ба навіть більше – інколи їх шукають цілком свідомо!

Іспанка Беатріс провела 500 днів у печері, встановивши світовий рекорд. Вона так довго була на самоті, що втратила лік часу та здивувалася, коли за нею прийшла рятувальна операція.