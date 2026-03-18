Для решти вибір був обмежений не тільки у Парижі, а й у всій Європі, пише National Geographic. У заїжджих дворах подавали просту їжу без особливого смаку, таверни більше дбали про напої, а кафе пропонували здебільшого морозиво, лікери або легкі закуски. Місця, де можна було спокійно сісти, вибрати страву і замовити окремий обід, тоді ще просто не існувало.

Як виникли ресторани?

Саме тому поява нового формату харчування в Парижі стала справжнім переломом. Ідея, яка спочатку здавалася дрібною міською новинкою, згодом змінила не лише французький побут, а й увесь світовий підхід до їжі поза домом.

Так виглядали перші ресторани / Фото unsplash

У 1765 році француз Матюрен Роз де Шантуазо відкрив заклад, де відвідувачам подавали прості гарячі бульйони за фіксованою ціною. Це відбувалося у невеликому приміщенні неподалік Лувру. Головна новизна полягала не лише в самій їжі, а в способі подачі: гості сиділи за окремими столиками, отримували посуд, скатертини і могли їсти в спокої.

Над входом висіла промовиста фраза: "Прийдіть до мене, ті, у кого болять шлунки, і я вас зцілю". Тоді легка їжа вже починала асоціюватися зі здоров’ям, тому така пропозиція швидко зацікавила паризьку публіку.

Серед відвідувачів були й інтелектуали. Французький філософ Дені Дідро після візиту коротко написав: "Це чудово, і мені здається, що всі це хвалять". Саме з цього моменту нові заклади поступово почали називати ресторанами, а їхніх власників – рестораторами.

Чому революція зробила ресторани популярними?

Справжній розквіт почався трохи пізніше – напередодні Французької революції, пише The Conversation. У 1786 році шеф-кухар Антуан Бовільє відкрив у районі Пале-Рояль заклад La Grande Taverne de Londres, який уже дуже нагадував сучасний ресторан. Там було велике меню, вишуканий інтер’єр, окреме обслуговування і десятки страв на вибір.

Після революції ситуація змінилася ще швидше. Багато кухарів, які раніше працювали у дворянських будинках, залишилися без роботи і відкрили власні заклади.

Париж почав стрімко наповнюватися ресторанами. Якщо наприкінці XVIII століття їх було кілька десятків, то вже за кілька десятиліть – сотні. Ресторан перестав бути привілеєм еліти. Саме тоді він перетворився на міський простір, де можна було не лише поїсти, а й спілкуватися, сперечатися, домовлятися і спостерігати за життям навколо.

