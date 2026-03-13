Однак лимонну кислоту сьогодні виробляють зовсім не з лимона. Хоча раніше його брали за основу, пише SHUBA.life.

Що таке лимонна кислота?

Лимонна кислота – це харчова добавка кристалічної структури. Вона має білий колір, кислуватий смак і відмінно розчиняється у воді.

Її використовують у багатьох виробничих процесах, особливо як добавку на підприємствах харчової промисловості, у сільському господарстві та медицині. Вона також незамінна для господинь на кухні й не лише, повідомляє "Система Оптимум".

Чи має стосунок лимонна кислота до лимонів?

Першим лимонну кислоту відкрив арабський алхімік Джабір ібн Хайяну. А ось виділив її шведський хімік Карл Вільгельм Шеєле – у 1784 році він кристалізував її з лимонного соку. Він першим почав переробляти незрілі лимони, і у підсумку отримував лимонну кислоту, а точніше лимоннокислий кальцій як її попередник.

Оскільки швед використовував лимони, саме і це дало речовині звичну до сьогодні назву. Чисту кислоту вдалося виділити з цитрату кальцію у 1860 році. Відтоді якийсь період сполуку синтезували винятково із соку недозрілих лимонів, який компонували.

У природі лимонна кислота – структурна частина:

інших цитрусів (апельсинів, грейпфрутів, мандаринів, помело),

яблук,

слив,

томатів,

ананасів,

різних ягід (малини, чорної смородини, журавлини, полуниці, вишні),

інших овочевих і плодово-ягідних культур.

Також її можна зустріти там, де зовсім не очікуєш, – наприклад, у стеблах тютюну та хвої. Найбільший її вміст – у недозрілих лимонах і китайському лимоннику.

З чого ж сьогодні роблять лимонну кислоту?

Сьогодні її виробляють шляхом біосинтезу із цукру за допомогою цвілевих грибів Aspergillus niger. А основною сировиною для виробництва лимонної кислоти є буряк, повідомляє "Ректе".

Крім того, сировиною виступають такі джерела як гідролізати кукурудзи, батату та касави, кристалічний тростинний цукор і меляса. Низка технологічних рішень передбачає використання відходів сільськогосподарського виробництва.

Чим корисна лимонна кислота?

За її допомогою з організму виводять шлаки та токсичні речовини. Вона добре впливає на роботу травлення, є помічником при спалюванні вуглеводів. Крім того, допомагає запобігти утворенню каменів у нирках і збільшити засвоєння таких мінералів, як кальцій.

Також лимонну кислоту використовують для схуднення. Вона входить до складу деяких косметичних засобів, зокрема для догляду за нігтями, оскільки надає їм блиск і гладкість. Використовують лимонну кислоту для волосся: вона добре звужує пори, що дозволяє запобігти випаданню волосся.

Якщо Ви застудилися, то лимонна кислота пом'якшить біль у горлі. Ще користь цієї харчової добавки у тому, що вона сприяє появі нових клітин і скороченню зморшок. Лимонна кислота допомагає очистити артерії та кровоносні судини.

У побуті її застосовують для очищення від накипу пральних машин, чайників, також ефективно видаляє плями з текстильних і тканинних покриттів. Відмінно себе показує для очищення срібла та очищення кальянних колб.

Що готують з лимонної кислоти?

Лимонну кислоту використовують як природний підсилювач смаку, консервант, підкислювач, а також для заквашування, збереження кольору страв і розпушування тіста у реакції із содою.

Її додають у напої, джеми, желе, соуси, маринади, заправки. Лимонну кислоту використовують для приготування сиру, вина та інших ферментованих продуктів.

Для того, щоб збільшити термін придатності багатьох продуктів, її нерідко кладуть як консервант у рибні та інші консерви.

Інші сфери застосування:

нафтогазова промисловість (нейтралізація кислотності бурового розчину для буріння свердловин нафти та газу після лужних ванн);

енергетика (промивання пароводяного тракту енергоблоків на електричних станціях під час використання пари високого тиску);

металургія (електрохімічне травлення міді та її сплавів);

текстильне виробництво (зміцнення тканин, підвищення стійкості до зминання, участь у нанесенні принтів, кольорофіксація під час фарбування одягу);

лакофарбова та пластмасова сфери (розчинення й пластифікація);

будівництво (гальмування схоплювання розчинів цементу та гіпсу);

фотосправа (у розчинах барвників для кольорових фотографій, під час створення фотопаперу та кіноплівки).

Яка небезпека від лимонної кислоти?

Лимонна кислота – найбільш відома як харчова добавка Е 330. Вона перебуває у списку добавок, дозволених для застосування в Україні та інших країнах Європи та світу. Усі авторитетні міжнародні організації, які контролюють харчову продукцію, зараховують її до безпечних для здоров’я речовин.

До прикладу, європейське законодавство дозволяє її застосування на практиці. А Управління з контролю за харчовими продуктами та ліками США (FDA) визнає лимонну кислоту безпечною за умови її використання в помірних кількостях у їжі та напоях.

Однак це зовсім не означає, що лимонна кислота може бути у раціоні у необмежених кількостях і її можна всюди безконтрольно застосовувати. Не завдають шкоди невеликі обсяги речовини, що використовуються, відповідно до встановлених норм.

Якщо в організм надходитиме надто багато Е 330, можуть виникнути такі негативні наслідки, як травні розлади, кислотний дисбаланс, подразнення й пекучі відчуття на шкірі, пошкодження зубної емалі, інтенсивний розвиток карієсу, з огляду на нейтралізацію кальцію. Водночас зафіксовані повідомлення про алергічні реакції після вживання цієї добавки.

Зауважимо, що максимально допустимий рівень вмісту лимонної кислоти у продуктах становить 60 міліграмів на 1 кілограм.

Особливо шкідлива ця кислота у сухому вигляді та високих концентраціях – так її найчастіше застосовують на виробництвах. Тому поводитися з нею слід дуже обережно. Якщо довго вдихати пил від порошку, може сильно подразнюватися слизова оболонка дихальної системи.

Подібний вплив можна спостерігати й у разі контакту зі шкірою та слизовою оболонкою очей. Також небезпечне потрапляння великого обсягу у шлунково-кишковий тракт. В останньому випадку можуть статися не тільки подразнення, але й біль, кашель і блювання зі слідами крові.

Як можна використовувати шкірки лимона вдома?

Як ароматизатор для кухні;

як засіб для чищення;

як засіб від шкідників;

підвищує кислотність ґрунту.

