Про це повідомив керівник наукового підрозділу парку, доктор біологічних наук Іван Русєв.

Чому сірий журавель опинився на Одещині?

"Сірий журавель - рідкісний вид птахів у Національному природному парку "Тузлівські лимани", занесений до Червоної книги України. Останні 2 дні з далекої Африки на піщану косу та прибережні території нацпарку прилітають сірі журавлі. Усього за ці дні у парку було зареєстровано близько 70 журавлів", – констатував дослідник.

Русєв пояснив, що для журавлів такі локації, як на території "Тузлівських лиманах", мають критичне значення – тут вони відновлюють сили після виснажливих міграцій. Водночас затримуються птахи ненадовго, адже прямують далі – до поліських боліт на гніздування. Протягом двох днів фахівець спостерігав за їхнім перебуванням на пересипі, де ці дивовижні птахи зупинялись на відпочинок.

"Відлітаючи, вони видавали неповторний крик, який на величезну відстань пронизував наскрізь навколишню атмосферу і викликав неповторні відчуття сили світу дикої природи", – зазначив Русєв.

Що відомо про сірого журавля?

Сірий журавель – великий перелітний птах завдовжки до 130 сантиметрів із розмахом крил до 240 сантиметрів і масою понад 6 кілограмів. Він відомий своїм пронизливим "трубним" голосом, який використовує як у польоті, так і під час шлюбних ритуалів.

Вид поширений у Європі та Азії й є третім за чисельністю видом родини журавлевих. Один з 10 видів роду, один з 2 видів роду у фауні України, представлений номінативним підвидом. Раніше його ареал охоплював значну частину помірного поясу Євразії, однак нині в Європі він суттєво скоротився.

Основними загрозами для популяції залишаються осушення боліт, людський фактор, а також застосування пестицидів. Вид перебуває під охороною міжнародних природоохоронних угод, зокрема Боннської та Бернської конвенцій. Включений до Червоної книги України.

