Полярники з української антарктичної станції "Академік Вернадський" відповіли на це запитання. Ба більше, вони навіть опублікували відповідне відео.

Стоячи чи лежачи: як сплять пінгвіни?

За словами українських дослідників, пінгвіни сплять і стоячи, і лежачи, а іноді навіть на воді. А малюки полюбляють спати у будь-яких позах – часом настільки неприродних, що біологи переживають, чи з ними все гаразд.

Вчені з "Вернадського" підкреслюють, що поза для сну залежить від виду, способу та періоду життя пінгвіна. Наприклад, імператорські, які живуть і розмножуються на кризі, здебільшого сплять стоячи, щоб зменшити площу контакту з холодною поверхнею.

Що ще цікавого слід знати про сон пінгвінів?

Полярники додають: загалом вважають, що пінгвіни сплять 8 – 10 годин на добу періодами по кілька годин.

Однак кілька років тому міжнародна група вчених виявила у пінгвінів феномен мікросну. Тобто ці птахи засинають на кілька секунд. Однак роблять це тисячі разів. Таким чином вони загалом накопичуючи 10 – 11 годин сну на добу.

І тут не йдеться не про дрімання, відбувається саме глибокий, або повільний сон. І це було зареєстровано за допомогою спеціальних пристроїв.

Тож, науковці припускають, що мікросон може виконувати принаймні деякі відновлювальні функції повноцінного сну. Зокрема, вчені зафіксували, що він допомагає птахам, які сидять на гніздах і оберігають яйця чи малят, залишатися пильними та водночас відпочивати.

Утім, чи використовують пінгвіни мікросон постійно, чи це пристосування лише на період розмноження – наразі точно невідомо.

Таке дослідження проводили у колонії антарктичних пінгвінів у період розмноження. Це близькі родичі субантарктичних, що гніздують навколо "Вернадського".

Як пінгвіни напали на українську полярницю?

Нещодавно національний антарктичний центр розповів про цікавий і дещо кумедний випадок, який стався з полярницею Зоєю Швидкою. Коли вона присіла, щоб пофотографувати пінгвінів, до неї підкралися два маленьких птахи. Спершу повільно та нерішуче, а потім набралися сміливості.

У підсумку пінгвінята не лише підійшли та розглядали дослідницю, а і спробували на дзьоб її комбінезон і почали бити крильцями.

Відео нападу пінгвінів на полярницю та чим була спровокована така їхня поведінка – у матеріалі 24 Каналу.