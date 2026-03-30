Такі кадри мають кумедний вигляд, але за ними стоїть цілком зрозуміла поведінка тварин. Молоді пінгвіни активно вивчають усе довкола, а незвичний об’єкт поруч може викликати в них не страх, а цікавість. Про цей випадок розповіли у фейсбуці Національного антарктичному науковому центрі.

Що трапилося на станції "Академік Вернадський"?

Національний антарктичний науковий центр показав незвичні кадри з архіву біологині Зої Швидкої, яка нещодавно завершила роботу на станції "Академік Вернадський". У центрі уваги опинилися молоді пінгвіни, які несподівано проявили до дослідниці особливий інтерес.

На відео видно, як пташенята підходять до вченої майже впритул, торкаються дзьобами її яскравого одягу і поводяться так, ніби намагаються зрозуміти, з ким мають справу.

Напад пінгвінів на полярницю: відео

Фахівці пояснюють: така реакція пов’язана не з агресією, а з природною поведінкою молодих птахів. В Антарктиці для людей діє чітке правило – не підходити до тварин надто близько. Водночас самі тварини можуть вільно контактувати з людьми. Коли Зоя присіла, щоб зробити фотофіксацію, двоє молодих пінгвінів одразу наблизилися і почали досліджувати її комбінезон.

Траплялося, що вони підходили і роздивлялися мене. Але так, щоб на дзьоб пробували і крильцями били – то було вперше. Можливо, вони дзьобали комбінезон в очікуванні смаколиків,

– зазначила біологиня Зоя Швидка.

У Національному антарктичному науковому центрі пояснили, що молоді пінгвіни, які лише починають активно взаємодіяти з довкіллям, могли сприйняти дослідницю як потенційне джерело корму. Річ у тому, що дзьоб і ротова частина дорослих пінгвінів мають виразний помаранчевий колір – саме туди пташенята звикли тягнутися під час годування.

Помаранчевий комбінезон вченої спрацював як знайомий сигнал, тому пінгвіни почали торкатися його дзьобами, повторюючи звичний рух, яким просять їжу. Коли ж "комбінезон-тато" не дав риби, реакція змінилася – пташенята почали бити крильцями. Для молодих пінгвінів це цілком типова поведінка, коли очікування годування не справджуються.

Чому пінгвіни чорно-білі?

Пінгвіни є одними з найвідоміших мешканців Антарктиди та Південної півкулі. Приблизно 12 мільйонів цих птахів живуть на замерзлому континенті – від маленьких колоній, що перевальцем рухаються по кризі, до великих особин із характерним темним пір’ям, інформує Travelhx.

Окрім малого блакитного пінгвіна з Австралазії, більшість пінгвінів мають чорно-біле забарвлення, оскільки воно працює як природний камуфляж: темна спина захищає від хижаків згори, а світле черево допомагає залишатися менш помітними для здобичі знизу. Втім, у природі трапляються й винятки. В Антарктиді відомий пінгвін на ім’я Люсі – через лейцизм його пір’я не виробляє типовий темний пігмент, тому птах має майже повністю біле забарвлення.

