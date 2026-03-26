Через нічний спосіб життя, великі колонії, контакт із закритими просторами і здатність переносити різні збудники давно кажани очолюють список найбрудніших тварин.

Хто очолив несподіваний рейтинг найбрудніших тварин Землі?

Кажани часто згадують серед тварин, яких вважають одними з найбрудніших у природі. Така репутація пов’язана не лише з місцями їхнього проживання, а й із тим, що вони можуть переносити значну кількість мікроорганізмів, паразитів і збудників різних захворювань.

Вони давно викликають у людей суперечливі емоції – від цікавості до відвертого страху. Частково це пояснюється їхнім нічним способом життя, незвичною зовнішністю та способом пересування. Деякі види, зокрема кажани-вампіри, живляться кров’ю тварин.

Ця тварина щодня контактує з брудом більше, ніж свиня / Фото unsplash

Однак основна причина, чому цих тварин часто відносять до найбрудніших, полягає тому, що на тілі кажанів можуть мешкати численні паразити. Кліщі, блохи та спеціалізовані мухи, які живляться їхньою кров’ю. Особливо це стосується колоній, де багато особин перебувають дуже близько одна до одної.

У кажанів-вампірів кількість паразитів часто вища, ніж у багатьох інших видів кажанів. Саме тому фахівці не радять торкатися диких кажанів руками. Відомо, що окремі види можуть бути носіями небезпечних вірусів, серед яких сказ, а також інших інфекцій, що передаються через контакт із біологічними рідинами.

Окрему небезпеку становить і гуано – скупчення кажанячих екскрементів у місцях масового проживання. У великих печерах або покинутих будівлях воно накопичується роками, утворюючи середовище, у якому можуть розвиватися грибки та бактерії. Для людей з ослабленим імунітетом контакт із таким середовищем справді може бути небажаним.

Цікаво, що самі кажани багато часу витрачають на очищення шерсті. Вони регулярно вилизують тіло, доглядають за крилами і дуже чутливі до стану власного покриву. Тобто з погляду поведінки це зовсім не неохайні тварини.

Хто ще входить у список бруднуль?

Лінивці, яких часто славлять за розслаблену поведінку та уповільнений спосіб життя, здобули дивовижну репутацію одних із найбрудніших тварин у дикій природі, пише Global animals facts. Їхнє хутро є домівкою для різноманітних мікроорганізмів, зокрема водоростей, які можуть надавати йому зеленуватого відтінку та слугувати формою камуфляжу.

Цей унікальний симбіоз не лише забезпечує захисне забарвлення, а й допомагає приваблювати комах, якими живляться лінивці. У заплутаних кронах лісів Центральної та Південної Америки ці тварини є яскравим прикладом того, як у природі можуть поєднуватися краса й бруд.

Цікаві факти про тварин