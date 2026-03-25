Цей птах утримує одразу кілька дивовижних "титулів" – від найбільшої ваги до найбільших очей серед наземних тварин, повідомляє Еngoo. І що більше дізнаєшся про нього, то ясніше стає – це не просто велика екзотична птиця, а один із найдивніших і найпотужніших мешканців сучасного тваринного світу.

До теми Камера на дні Тихого океану показала несподіване: відео, як восьминіг зробив свій експеримент

Який птах найважчий?

Якщо поставити поруч дорослого страуса й людину, різниця стає очевидною за секунду – це птах, який виглядає так, ніби природа спеціально перевірила, наскільки далеко можна зайти з розміром. Дорослі самці можуть важити понад 150 кілограмів, а окремі великі особини наближаються й до 160 кілограмів.

Фото Unsplash

За висотою вони теж вражають – іноді виростають майже до 2,7 – 2,8 метра, тобто легко дивляться зверху навіть на дуже високих людей. Але найбільше дивує інше – попри таку масу, страус залишається найшвидшим наземним птахом у світі. Його швидкість може перевищувати 65 кілометрів на годину, а довжина одного кроку під час бігу сягає кількох метрів. Це означає, що великий важкий птах не просто швидко рухається – він буквально пролітає простір довгими ривками.

У природі така швидкість життєво важлива: страуси не літають, тому втеча для них – головний спосіб захисту. І саме тому ноги страуса вважають одним із найсильніших інструментів у світі птахів – кожен удар може бути дуже небезпечним.

Чому навіть травоїдний страус може бути небезпечним?

Попри репутацію спокійного мешканця саван, страус зовсім не безпечний, якщо відчуває загрозу, пише Discover Wildlife. Харчується він переважно рослинами – травою, насінням, пагонами, квітами, іноді плодами, але це не робить його слабким. На кожній лапі страуса лише два пальці, і один із них має великий гострий кіготь, яким птах здатен завдати дуже сильного удару. Саме цей удар і становить найбільшу небезпеку.

У Південній Африці неодноразово фіксували випадки серйозних травм після контакту зі страусами, особливо коли люди заходили надто близько до птахів у період захисту території. Страуси особливо агресивні тоді, коли охороняють гніздо або потомство.

І тут ще один цікавий факт: яйця страуса – найбільші серед усіх сучасних птахів. Одне яйце важить приблизно 1,4 – 1,8 кілограма, а його шкаралупа настільки міцна, що для розбиття потрібно значно більше зусиль, ніж у випадку зі звичайним курячим яйцем. При цьому, попри великі розміри, яйце становить лише близько 1 – 2% від маси самки – у порівнянні з багатьма іншими птахами це навіть не рекорд у відносному співвідношенні.

Ще один міф, який давно спростували: страуси не ховають голову в пісок від страху. Коли птах нахиляється до землі, він або перевертає яйця, або працює з гніздом, або збирає їжу. Саме з далекої відстані це колись створило хибне враження, ніби голова "зникає". Насправді страус покладається не на хованки, а на швидкість, силу й уважність. І, мабуть, саме це найточніше описує цього птаха – він великий, важкий, не літає, але в багатьох речах досі залишається абсолютним чемпіоном серед сучасних птахів.

