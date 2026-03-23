Саме такий епізод стався під час підводного спостереження біля берегів Тувалу, повідомляє Discover Wildlife. Коли один із мешканців рифу вирішив не просто оглянути незнайомий об’єкт, а буквально взяти його під контроль.

До теми Схожий на Бенксі з "того самого" фото: 69-річний будівельник каже, що це вже не смішно

Що трапилося з камерою на дні океану?

У центрі цієї сцени опинився восьминіг – молюск, якого науковці давно вважають одним з найкмітливіших мешканців підводного світу. Цього разу він не лише зацікавився приманкою, а й почав активно взаємодіяти з усією конструкцією, змусивши дослідників ще раз згадати, наскільки сильними, допитливими й непередбачуваними бувають ці морські істоти.

Витівка восьминога під час експедиції команди National Geographic Pristine : відео

Seas біля берегів Tuvalu у кадр потрапив восьминіг, який повівся зовсім не так, як очікували вчені. Йдеться про підводну систему BRUVS – спеціальне обладнання з камерою та приманкою, яке опускають на морське дно для спостереження за мешканцями рифів. Такі системи зазвичай працюють автономно: камера фіксує все, що наближається до контейнера з приманкою.

Проте цього разу спостереження перетворилося на справжній експеримент із боку самої тварини. Біля рифу неподалік острова Ніулакіта, що на півдні Тувалу, до камери наблизився денний восьминіг виду Day octopus. Замість короткого огляду він почав активно взаємодіяти з конструкцією – схопив контейнер і буквально потягнув його до виступу на сусідній скелі.

На цих кадрах ми бачимо, як денний восьминіг (Octopus cyanea) підтягує контейнер із приманкою системи BRUVS до свого виступу на сусідній скелі та починає досліджувати його своїми щупальцями,

– пояснив морський еколог Кріс Томпсон із National Geographic Pristine Seas.

Науковці звертають увагу, що така поведінка добре демонструє високий рівень інтелекту восьминогів. Ці молюски здатні не лише швидко аналізувати нові об’єкти, а й активно використовують щупальця для складного сенсорного дослідження.

"Восьминоги полюють, "пробуючи на смак" здобич за допомогою спеціальних рецепторів на присосках своїх щупалець", – зазначає Томпсон. "Тому, як тільки він захоплює контейнер, цей восьминіг починає обмацувати його, відчуває смак смачних сардин усередині і намагається пробратися всередину".

Особливо вразило дослідників інше – сила восьминога. Конструкція BRUVS має додаткові вантажі, щоб залишатися стабільною навіть за течії.

"Ці камерні установки (BRUVS) обтяжені свинцевими вантажами на опорах і досить важкі (близько 10 – 15 кілограмів), тож те, що восьминіг може їх зсунути, вражає!" – додав фахівець. Саме такі моменти, кажуть дослідники, і показують, наскільки непередбачуваним залишається життя океану – навіть тоді, коли камера вже ввімкнена і здається, що все під контролем.

Що цікавого ще знайшли на дні океану?

На дні океану часом знаходять речі, яким, здавалося б, зовсім не місце під водою, пише Rd. Наприклад, інколи там опиняються навіть вантажівки. Для глибоководних дайверів такі знахідки не є чимось зовсім неймовірним – серед підводних артефактів трапляються й залишки військової техніки, що з роками опинилася на морському дні.

Подібна історія буває і з літаками. Так, біля острова Оаху на Гаваях дайвери виявили рештки винищувача F4U Corsair. Відомо, що цей літак брав участь у війнах, а у 1946 році впав в океан через нестачу палива.

Згодом його уламки стали частиною підводного ландшафту. Серед найдивовижніших явищ, які можна побачити під водою, є й так звана "підводна річка". Насправді це не справжня річка, а рідкісна оптична ілюзія.

Один із найвідоміших прикладів можна побачити в печері Сенот Анджеліта. Там утворюється хмара сірководню, яка виникає через розкладання органічних решток на дні. Вона розділяє солону морську воду зверху і прісну воду, що надходить знизу. Саме через це створюється враження, ніби посеред печери тече окрема підводна річка, в якій плавають дайвери.

