Як повідомили в Національному антарктичному науковому центрі, команда експедиції завершує роботу на станції. Зараз тривають останні виїзди в океан для виконання польових досліджень.

Що відомо про зустріч китів та полярників?

Того дня полярники вирушили двома човнами на південь від острова Галіндез, де розташована українська станція. Один із екіпажів працював у районі між островами Берселот і Дарбу. Саме там дослідникам вдалося зустріти групу горбатих китів та взяти біопсію для наукового аналізу. Коли команда вже поверталася назад, неподалік з’явилися ще два горбаті кити.

Неймовірний кит / Фото Національний антарктичний науковий центр

Біологи готувалися продовжити спостереження, однак один із велетнів раптово почав активно вистрибувати з води й робив це знову і знову.

За зимівлю нам щастило постійно спостерігати китоподібних – горбанів, смугачів, косаток. Але цю зустріч ми точно запам’ятаємо на все життя!

– розповіли полярники.

Захопливе видовище / Фото Національний антарктичний науковий центр

Кит зробив понад пів сотні стрибків поспіль – такого ніхто з нас ще не бачив,

– розповіла біологиня 30-ї УАЕ Зоя Швидка.

За словами дослідниці, кит демонстрував різні типи стрибків. Серед них були повні – коли тварина повністю виходила з води й переверталася в повітрі, часткові – коли над поверхнею з’являлася лише частина тіла, а також стрибки боком.

"Все продовжувалося десь годину, за яку ми зробили і фото, і відео з дрона. Можливо, "шоу" тривало б і більше, але нам треба було повертатися на станцію. Тим паче, крім "перегляду виступу", ми виконали й безпосередню роботу – зазнімкували хвіст кита для його верифікації у світовій базі даних", – зазначила Зоя Швидка. Ця зустріч стала однією з найяскравіших за весь сезон спостережень, адже навіть для досвідчених полярників така поведінка тварини виявилася винятковою.

Що відомо про горбатого кита?

Горбаті кити не просто мігрують, а здійснюють справді виснажливі сезонні подорожі,пише National Geographic. Окремі тварини долають близько 8 тисяч кілометрів між холодними кормовими районами та теплими водами, де народжують малят.

Майже всі відомі популяції, крім аравійської, регулярно здійснюють такі далекі переходи. Тобто горбатий кит – це не лише гігант океану, а ще й один із найвитриваліших мандрівників у тваринному світі.

Найефектніша річ у поведінці цих китів – не стрибки, а полювання за допомогою бульбашок. Горбаті кити можуть координовано видувати "сітку" з повітря, щоб зібрати рибу або криль у щільну масу, а потім разом рвонути вгору з роззявленими пащами.

Мабуть, найдивовижніше в горбатих китах – їхня "музика". Їхні пісні не застиглі, як сигнал сирени. Вони змінюються, ускладнюються, а потім іноді різко замінюються новими. Горбаті кити не просто видають звуки – вони переймають і поширюють нові "хіти".

Цікаві відкриття науковців