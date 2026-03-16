Насправді ж ці блискучі кульки не мали жодного стосунку до іграшок, пише Главред. Це була промислова сировина, яку виготовляли для цілком конкретних виробничих потреб.

Цікаво Був розкішшю, яку брали на прокат: що варто знати про ананас, який не такий уже і фрукт

Для чого виготовляли ці кульки?

Такі кульки використовували як заготовки для створення скловолокна. Саме тому їм надавали однакову форму й приблизно той самий розмір. Куляста форма була зручною для транспортування, зберігання та подачі у виробниче обладнання.

Вони легко засипалися в бункери, рівномірно рухалися всередині системи й не створювали зайвих перешкод у роботі печей. Для підприємств це було важливо, бо дозволяло підтримувати безперервний процес без зайвих зупинок.

Дивовижні знахідки / Фото unsplash

На заводах ці кульки потрапляли в спеціальні печі, де скло нагрівали до дуже високої температури – понад 1000 градусів. Після плавлення масу пропускали крізь надзвичайно дрібні отвори. У результаті утворювалися тонкі скляні нитки, схожі за товщиною на волосину. Саме з них згодом виготовляли склотканину.

Її цінували за міцність, стійкість до високих температур і негорючість, тому застосовували в будівництві, суднобудуванні, авіації та для різних видів технічної ізоляції. На залізничні колії ці кульки потрапляли не спеціально, а випадково. Їх перевозили великими партіями у звичайних вантажних вагонах. Через невеликий розмір частина вантажу могла висипатися крізь щілини під час руху потяга.

Ще частіше кульки розліталися під час навантаження або розвантаження біля підприємств. Саме тому діти часто знаходили їх там, де проходили залізничні гілки або працювали промислові об’єкти. За кольором вони теж відрізнялися. Найчастіше траплялися прозорі або зеленкуваті – це був найпоширеніший і найдоступніший тип скла.

Натомість сині, червоні чи коричневі кульки зустрічалися рідше, бо їх виготовляли зі спеціального скла з домішками для окремих технічних потреб. Саме через свою рідкість кольорові кульки особливо цінувалися серед дітей.

Цікаво, що сама технологія не зникла разом із СРСР. Подібні скляні заготовки використовують і нині на сучасних виробництвах, де виготовляють скловолокно та матеріали на його основі. Тож те, що колись здавалося дітям маленькою забавкою, насправді було частиною великого промислового процесу.

Які двині речі виготовляють тільки у США?

Деякі речі настільки міцно пов’язані зі Сполученими Штатами, що за межами країни їх сприймають майже як частину американського стилю життя, пише Вuzzfeed. Один із найвідоміших прикладів – червоні стаканчики Solo.

Вони давно стали впізнаваним атрибутом студентських вечірок, пікніків і барбекю на задньому дворі. У фільмах та серіалах такі стаканчики з’являються настільки часто, що перетворилися на справжній символ побутової американської культури, хоча в інших країнах їх бачать значно рідше.

Ще один незвичний для багатьох приклад – солодка картопля із зефіром. На перший погляд таке поєднання може здатися дивним, але у США його давно вважають цілком традиційним, особливо у святковому меню. Для американської кухні це знайома страва, тоді як в інших частинах світу вона й досі викликає щире здивування.

До переліку типово американських продуктів часто зараховують і сир у форматі спрею, а також окремі популярні марки сухих сніданків. Такі продукти, як сир у балончику та пластівці на кшталт Cheerios, міцно закріпилися в повсякденному харчуванні американців і давно стали частиною місцевої споживчої культури.

