Напевно, вже важко здивувати митників та прикордонників вихідками контрабандистів. Однак деяким це все ж вдається, інформує BBC.

Яка контрабанда увійде в історію?

У Кенії припинили спробу масштабної контрабанди. Китайця затримали з двома тисячами мурах у міжнародному аеропорту Найробі. Правоохоронці завадили незаконному вивезенню унікальної фауни зі свооєї території.

Громадянин Китаю Чжан Кецюнь намагався пройти контроль із вантажем, що налічував понад 2 000 живих комах. Комахи були приховані в особистих речах пасажира досить специфічним способом.

Контрабандист упакував 1 948 комах у професійні лабораторні пробірки, а ще 300 особин намагався перевезти всередині рулонів туалетного паперу. Мова йде про садових мурах-жниварів Messor cephalotes. Цей вид перебуває під міжнародним захистом, а будь-які операції з ними жорстко контролюються екологічним законодавством.

Мурахи-жниварі дуже цінні / Фото Homester

За версією слідства, комах планували продати на чорних ринках Азії та Європи, де екзотичні мурахи користуються високим попитом серед приватних колекціонерів. Кенійська служба охорони дикої природи підозрює, що Чжан Кецюнь є ключовою фігурою в міжнародній мережі торговців біоресурсами.

Чому мурахи-жниварі такі цінні?

Мурахи-жниварі, зокрема африканський вид Messor cephalotes, мають високу цінність на світовому ринку через свої унікальні біологічні особливості та популярність серед власників мурашиних ферм. Вони є одними з найбільших представників свого роду, що робить спостереження за ними надзвичайно цікавим, розповідає Best Ants UK.

Також ці мурахи вважаються відносно легкими в утриманні, але екзотичними для мешканців Європи та Азії. На відміну від багатьох інших видів, жниварі харчуються переважно насінням рослин, роблячи запаси у підземних коморах, що дозволяє власникам ферм не турбуватися про постійний пошук живих комах для корму.

Через складність легального вивезення з Африки та високий попит серед колекціонерів, ціна за одну королеву з невеликим приплодом на "чорному ринку" може сягати сотень доларів.

