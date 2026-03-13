Цивілізація мая не "зникла" за одну ніч. Передусім почали занепадати великі міста й царські центри в низовинних районах, і найгостріше це проявилося у VIII – IX століттях, пише National Geographic.

Що насправді сталося з народом мая?

Мая не покинули міста через одну-єдину катастрофу. Дослідники дедалі частіше говорять про поєднання причин. У регіоні повторювалися сильні посухи, і для жителів, які залежали від сезонних дощів та складних систем збирання води, це було дуже важко.

Один із найвідоміших кліматичних аналізів показав, що в період кризи кількість опадів могла зменшуватися приблизно на 41 – 54%, а в пікові фази – ще більше.

Дивовижна історія мая / Фото unsplash

Кліматичні проблеми наклалися на внутрішні тріщини. Наприкінці Класичного періоду між містами-державами мая посилювалися війни, руйнувалися союзи, а політична система ставала дедалі вразливішою. Є дані, що перед крахом окремих центрів рівень воєнної активності помітно зростав. Коли ж починалися неврожаї, конфлікти лише загострювалися: менше води й їжі – більше боротьби за ресурси, престиж і владу.

До цього додавалося виснаження довкілля. Населення в окремих районах було щільним, ліси розчищали під поля, будівництво й випалювання вапна для штукатурки вимагали величезної кількості деревини. Частина вчених вважає, що зміни ландшафту могли посилити спеку й зробити посухи ще болючішими.

Міста повільно втрачали силу. Десь правителі переставали зводити монументи, десь скорочувалося населення, десь еліта вже не могла підтримувати порядок і постачання. Частина мешканців ішла до інших регіонів, частина перебудовувала життя в менших поселеннях.

Які ще є покинуті цивілізації?

Це одна з найдавніших великих цивілізацій Європи, яка розквітла на острові посеред Середземного моря ще в добу бронзи. Її назву пов’язують із легендарним царем Міносом, а головним центром був Кносс. Саме там археологи знайшли складні палацові комплекси, фрески, розписи, майстерно зроблену кераміку, прикраси й сліди дуже організованого життя.

Britannica визначає мінойську цивілізацію як бронзову цивілізацію Криту, що існувала приблизно від 3000 до 1100 року до н. е. Найцікавіше в мінойцях те, що вони не залишили по собі образу суто воєнної держави.

Їх часто описують як морську цивілізацію, яка трималася на торгівлі, морських зв’язках і впливі через обмін, а не лише через силу. Крит лежав на перетині шляхів між Європою, Африкою та Близьким Сходом, тому мінойці торгували широко й активно, а їхня культура відчутно вплинула на інші народи Егейського світу.

