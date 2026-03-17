Незвична структура, яку видно на знімках Червоної планети, знову викликала хвилю обговорень у мережі, інформує Daily Mail. Частина дослідників припускає, що в далекому минулому на Марсі могли існувати розвинені форми життя, а сама геометрія об’єкта лише підсилює такі припущення.

Цікаво Скляні кульки з радянського дитинства: навіщо їх виробляли та що з ними робили

Що приховує "єгипетська" піраміда серед марсіанських каньйонів?

На незвичне утворення у відеоматеріалах американського космічного агентства звернув увагу дослідник Кіт Лейні. Він аналізував архівні кадри, отримані апаратом Mars Global Surveyor ще у 2001 році.

Об’єкт розташований у західній частині Кандор Хасма – одного з найбільших каньйонів у системі долини Марінер, яка вважається однією з наймасштабніших каньйонних структур Сонячної системи. У NASA наголошують, що мова йде про природне геологічне формування.

Ця місцевість давно відома різкими урвищами, слідами зсувів і складною шаруватою будовою поверхні, через що рельєф часто створює враження правильних геометричних форм. Водночас прихильники іншої версії з таким поясненням не погоджуються. "Якби це знайшли будь-де на Землі, ми б точно вже вели там розкопки", – зазначив Кіт Лейні. Подібну думку висловив і дослідник Марса Джордж Хаас. У своїй роботі він підкреслив, що тристороння форма цієї піраміди має настільки виразну симетрію, що це може свідчити про неприродне походження структури.

Чи є секретні програми ЦРУ і "кімнати монстрів"?

Додатковий інтерес до цієї марсіанської аномалії викликали документи Центрального розвідувального управління США, які були розсекречені наприкінці 2025 року, пише Аbdpost. У них ідеться про експерименти, пов’язані з вивченням Марса нетрадиційними методами.

За даними документів, у межах проєкту "Зоряна брама" учасники експериментів нібито намагалися переносити свідомість у минулі часові періоди за допомогою астральної проєкції. Один із піддослідних описував, що бачив на Марсі пірамідальну споруду і шлях, який, за його словами, міг свідчити про існування стародавньої цивілізації.

Колишній агент ЦРУ Джо Макмонігл також заявляв, що під час подібних досліджень фіксували піраміди, схожі на земні. За його словами, одна з них була більшою за єгипетські споруди й містила величезні внутрішні простори, які він називав "кімнатами монстрів".

Попри це, без безпосереднього дослідження поверхні Марса остаточно підтвердити або спростувати штучне походження таких структур поки неможливо. Водночас нові обговорення навколо архівних знімків NASA і далі підтримують інтерес до версій про незвичне минуле Червоної планети.

Раніше також з’являлися припущення, що на Марсі можуть існувати складні форми життя, подібні до земних комах або рептилій. Таку версію свого часу висловив професор Університету Огайо Вільям Ромозер після аналізу багаторічних знімків, зроблених марсоходом NASA Curiosity.

Які знахідки вчених можуть здивувати?