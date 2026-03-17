Йдеться про Jorunna parva – вид голозябрових морських слимаків, який став відомим у всьому світі саме через свою незвичну зовнішність. У більшості випадків ці тварини виростають приблизно до 1 – 2 сантиметрів, хоча окремі особини можуть бути трохи більшими, розповідає National Geographic.

Чому "морський кролик" отримав таку назву?

Саме через мініатюрний розмір і дивну "милу" форму їх часто сприймають не як молюсків, а як щось середнє між іграшкою, мультяшним персонажем і морським "мемом". Насправді ж перед нами цілком реальний мешканець моря, внесений до наукових каталогів морських видів.

Створіння, яке стало хітом соцмереж / Скриншот з відео pmitrij

"Морський кролик" справді виглядає так, ніби природа вирішила пожартувати. Його "вушка" – це не вуха, а ринофори, тобто органи чуття, які допомагають вловлювати хімічні сигнали у воді.

А "пухнастість", через яку його хочеться назвати морським плюшевим звірятком, створюють дрібні вирости на тілі. Саме ця візуальна ілюзія й зробила Jorunna parva настільки популярним у соцмережах і на фото дайверів.

Популярність цього виду різко зросла після вірусних знімків із Японії, а самі "морські кролики" бувають не лише білими, а й жовтими чи помаранчевими.

Чи безпечно брати "морського кролика" до рук?

У цьому створінні все працює на оману. Маленький розмір, округлі форми, світле тіло, "вушка" – усе ніби підштовхує людину до думки, що перед нею абсолютно беззахисна істота, розповідає A-Z Animals.

Але це класичний випадок, коли зовнішність працює окремо від біології. Jorunna parva належить до голозябрових слимаків, а ця група давно відома тим, що багато її представників мають хімічний захист. Вони можуть накопичувати або синтезувати сполуки, які роблять їх неприємною чи токсичною здобиччю для хижаків.

Тому "морський кролик" – це не мила дрібничка без жодного захисту, а цілком серйозно оснащений морський мешканець, якого краще сприймати з повагою, а не як живу іграшку.

У природі зовнішність часто не має нічого спільного з тим, як істоту оцінює хижак. Голозяброві слимаки вважаються одними з найефектніших безхребетних океану – не лише через кольори та форми, а й через способи захисту. Саме тому в популярних описах "морського кролика" нерідко згадують, що він отруйний або токсичний, тому "погратися" з ним точно не вийде.

