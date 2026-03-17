Дятли використовують свій язик, не лише щоб ловити комах. Також це справжній природний шолом, розповідає автор каналу "Характерник".

Що відомо про язик дятла?

За словами "Характерника", язик у дятла набагато довший за дзьоб і голову.

Ба більше, у складеному стані він проходить не прямо назад, як у більшості птахів. Натомість іде по обох боках черепа, огинає його та кріпиться до потиличної кістки.

Тобто язик буквально огортає голову зсередини.

Навіщо дятлу такий довгий язик?

Передусім потрібен для того, щоб птах міг харчуватися. Дятел може засунути свій язик глибоко у тріщини дерева, де сидять личинки.

Крім того, кінчик є липким з маленькими зазубранами. Завдяки такій особливості комахи до нього просто прилипають.

Але це ще не все. Така конструкція виконує роль додаткового амортизатора. Разом з особливою формою черепа та мінімальною кількістю спинномозкової рідини язик допомагає розсіювати удар, коли дятел б'є по дереву десятки разів на секунду. Тому у нього не буває струсу мозку, хоча навантаження шалене.

Що ще відомо про дятлів?

В Україні найпоширеніший вид – Дятел звичайний або дятел великий строкатий. Це птах середніх розмірів: довжина його тіла становить 25 – 28 сантиметрів, а вага – 80 – 120 грамів, пише Регіональний ландшафтний парк "Тилігульський".

У дорослої особини оперення верхньої частини тіла чорно-біле, низ тіла білий, на голові є характерний чорний чубчик. Хвіст довгий і тонкий. Дятел великий строкатий має довгий, гострий дзьоб і міцні кігті.

Зустріти цю пташку можна у Європі, Азії та Північній Африці. В Україні він гніздиться на всій території, крім Криму.

Дятел великий строкатий – це осілий птах. Він живе у листяних і мішаних лісах, парках і садах. Гніздиться у дуплах дерев, деколи займає гнізда інших птахів. Гніздо будує з дрібних гілок, моху та лишайників.

У кладці буває 4 – 7 яєць. Насиджують яйця самка та самець по черзі. Пташенята вилуплюються через 12 – 14 днів. Після вилуплення пташенята швидко ростуть і за кілька тижнів починають літати.

Дятел великий строкатий харчується комахами, їхніми личинками, павуками, ягодами та насінням. Зокрема, видаляє кору дерев, шукаючи личинки комах.

Який птах міг дати назву знаменитій пісні "Щедрик"?

У пісні "Щедрик" може йтися не лише про ластівку. Також існує і однойменний птах.

Щедрик – гучний і невтомний, а його спів – не одна мелодія, а потік швидких, радісних звуків, ніби він щедро розсипає ноти навколо.

За словами відомої птахоспоглядальниці Діани, "Щедрик" Леонтовича також побудований на повторюваному, дзвінкому мотиві, схожому на пташиний поклик. У ній є рух, ритм і відчуття достатку – так само, як у співі цієї маленької жовтої пташки.

Загалом щедрик – це невеликий в'юрковий птах з характерним коротким міцним дзьобом. Довжина його тіла – 11,5 сантиметра, розмах крил – від 20 до 23 сантиметрів, а важить він від 8 до 14 грамів.

