До цього додається ще одна незвична риса – звуки, які ця тварина видає, часто порівнюють із пташиним цвіріньканням, повідомляє Discover Wildlife. Вид має наукову назву Speothos venaticus і трапляється в Центральній та Південній Америці, однак у природі його побачити дуже складно.

Чим цей дикий собака відрізняється від інших?

Серед найближчих родичів цього виду називають гривастого вовка та африканського дикого собаку. Кущові собаки мають кремезне тіло, короткі лапи, пухнастий хвіст і м’яке рудувато-коричневе хутро, яке ближче до задньої частини тіла часто темнішає.

Тварина, яка здивує всіх / Колаж 24 Каналу

За розмірами це один із найменших диких мисливських собак у світі. Доросла тварина зазвичай виростає приблизно до 30 сантиметрів у висоту.

У природі кущові собаки можуть жити як поодинці, так і невеликими групами. У неволі вони формують сімейні групи до 12 особин. Для позначення території тварини використовують сечу з різким запахом. Саме через це в іспанській і португальській мовах вони отримали назви, що буквально означають "оцтова собака".

Як живе, полює і виховує потомство?

Кущові собаки розмножуються протягом року. Самки досягають статевої зрілості приблизно у віці одного року й можуть народжувати до шести дитинчат після вагітності, яка триває 65 – 70 днів, розповідає Britannica.

Малята з’являються сліпими й безпорадними, а годування триває кілька місяців. Основу їхнього раціону становлять дрібні й середні ссавці – броненосці, агуті, капібари, інші гризуни, а також птахи, рептилії й безхребетні. Іноді вони полюють і на більшу здобич. Хоча вид належить до хижаків, відомо, що ці тварини також споживають фрукти.

Полюють кущові собаки переважно групами. Вони координують рухи за допомогою коротких звуків, схожих на пташині сигнали цвірінькання. Часто заганяють здобич до води або в напрямку інших членів зграї.

