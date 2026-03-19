У кожній країні діють свої правила й обмеження, які стосуються також продуктів. Що саме заборонено в інших країнах, але дозволено в нас, – розповість 24 Канал.

Які продукти категорично заборонені в інших країнах? Жувальна гумка – Сінгапур

У Сінгапурі заборонена жувальна гумка / Фото Unsplash Уряд Сінгапуру заборонив жувальну гумку ще у 1992 році. З її допомогою вандали блокували датчики у громадському транспорті, тож посадовці таким чином вирішили завадити цьому явищу. Ще одна причина заборони – запобігання забрудненню навколишнього середовища, пише Reader's Digest. Заборона залишається чинною вже понад 30 років. І у країні до неї ставляться дуже серйозно, адже порушникам загрожують великі штрафи, а у деяких випадках навіть можна потрапити до в'язниці. Щоправда, існують винятки для нікотинової та жувальної гумки для зубів. Шоколадні яйця "Kinder сюрприз" – США

У США заборонений "Kinder сюрприз" / Фото Unsplash Заборона почала діяти ще у 1938 році. Річ у тім, що всередині таких солодощів є пластикові яйця з іграшками. А це, на думку американських посадовців, "неживі предмети", які не можна приховувати у шоколадній глазурі. Були випадки, коли затримували людей в аеропортах і на прикордонних переходах із шоколадними яйцями та звинувачували їх у контрабанді. Хоча зазвичай це відбувається через незнання закону. Coffee Mate – Австрія, Угорщина, Ісландія, Норвегія та Данія

Сухі вершки Coffee Mate заборонили у низці країн Європи / Фото Samantha Maxwell / Tasting Table Ці сухі вершки заборонили, оскільки вони містять гідрогенізовані рослинні олії, зокрема кокосову, пальмоядрову та соєву, пише The Nutrition Insider. Гідрогенізовані олії – це штучно створена форма трансжирів, які, як відомо, підвищують рівень "поганого" холестерину та знижують рівень "хорошого" холестерину. Тому існує підвищений ризик інфаркту та інсульту.

Mountain Dew – Велика Британія, Індія, ЄС, Японія та Каліфорнія (з 2027 року)



Mountain Dew заборонений у багатьох країнах через бромовану рослинну олію у складі / Фото Unsplash

Mountain Dew – не найкорисніший напій, як і більшість газованок. Раніше до його складу входив інгредієнт під назвою бромована рослинна олія. Саме через цю харчову добавку Mountain Dew був заборонений у багатьох країнах, пише AOL.

Бромована рослинна олія містить бром – елемент, що входить до складу антипіренів. Його вживання може призвести до низки проблем зі здоров'ям, зокрема головного болю, втрати пам'яті, порушення рівноваги та координації. Він також шкідливий для шкіри.

У 2014 році компанія PepsiCo оголосила про виключення небезпечної хімічної речовини зі складу безалкогольних напоїв. Однак бромована олія залишалася у списку інгредієнтів Mountain Dew аж до 2020 року. Сьогодні деякі продукти її також можуть містити.

Лосось, вирощений на фермі – Австралія, Нова Зеландія, Аргентина та країни ЄС



У багатьох країнах заборонений лосось, вирощений на фермах / Фото Unsplash

США були піонером у галузі вирощування лосося на фермах, і сьогодні ті ж методи, що там використовують, впроваджуються по всьому світу. Щоправда, вирощування лосося на фермах давно піддається критиці через суворі умови, в яких перебуває риба.

Такого лосося тримають у переповнених садках. Через це у нього розвиваються різноманітні інфекції та паразити. Крім того, риба харчується переробленим рибним кормом, а також різноманітними небезпечними хімічними речовинами, такими як метилртуть і діоксини. Дають їй і багато антибіотиків та інших ліків, які є небезпечними для людини.

Коктейльна вишня – Норвегія, Фінляндія, Франція, Австрія та Велика Британія



Серед заборонених у багатьох країнах також є коктейльна вишня / Фото Ohmydish

Це сироподібний солодкий фрукт, який винайшли за часів сухого закону у США для прикрашання безалкогольних коктейлів. Однак насправді це лише імітація хорватського делікатесу, виготовленого з мараскинової вишні.

В американську версію додають штучний харчовий барвник спеціальний червоний AG, що надає вишні ідеального вигляду. Хоча цей барвник широко використовують, однак існує багато суперечок щодо нього. Зокрема, вважають, що він може призвести до алергії, мігрені та психічних розладів у дітей.

Картопляне пюре швидкого приготування – ЄС, Японія та Австралія



До складу картопляного пюре швидкого приготування можуть входити небезпечні речовини / Колаж One Good Thing By Jillee

До складу картопляного пюре швидкого приготування може входити бутилгідроксианізол. Цей консервант також міститься у гумовій та восковій упаковці для харчових продуктів. Тому потрапляння його в організм вам точно не потрібне.

Хоча у деяких країнах його широко застосовують, однак у Японії, Австралії та Європейському Союзі він заборонений, оскільки може призвести до виникнення раку.

Морозиво-ріжок – ЄС



Морозиво ріжок заборонено через харчову добавку каррагінан / Фото Hiland

До складу знаменитого морозива може входити каррагінан. Це згущувач, який отримують з морських водоростей і його використовують для продовження терміну придатності продуктів.

Через цю харчову добавку виникають різноманітні запалення та є ризик раку.

Skittles – Норвегія та ЄС

"Веселку" на смак у Європі не скуштуєш / Фото Slate

Багато хто з нас обожнював у дитинстві це драже, однак тоді ми не знали, що разом з "веселкою" споживали харчові барвники та інші шкідливі добавки.

Серед інгредієнтів смаколика – штучні барвники тартразин і жовтий "захід сонця". Їх часто пов'язують з гіперактивністю у дітей та алергічними реакціями.

Крім барвників, до складу цих різнокольорових цукерок входить ще один сумнівний інгредієнт, через який їх заборонили у Європейському Союзі у 2022 році. Мовиться про оксид титану(IV). Цю добавку використовують у споживчих товарах для підвищення непрозорості та яскравості.

Міжнародне агентство з дослідження раку класифікувало діоксид титану як потенційно канцерогенну речовину для людини. Підставою стали результати досліджень, які показали, що ця речовина викликає пухлини легенів.

