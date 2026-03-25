Розвиток ікри або молоді в ротовій порожнині одного з батьків називають ротовою інкубацією. Воно властиве передусім окремим видам риб і деяким амфібіям. Суть цього способу полягає в тому, що один із батьків тримає ікру або вже вилуплених малят у роті доти, поки вони не стануть достатньо розвиненими для самостійного життя, повідомляє India nexpress.

Хто виношує потомство буквально у роті?

Морські коники – один із найвідоміших прикладів. Самці морських коників носять запліднені яйця у спеціальному виводковому мішечку, а коли настає час, випускають повністю розвинених дитинчат через отвір у нижній частині тіла біля черевця.

Дарвінівська жаба – самці цього рідкісного виду беруть запліднені яйця до рота, де вони розвиваються до стадії пуголовків, перш ніж потрапити назовні. Одним із найцікавіших прикладів такого способу є жаба Дарвіна. У цьому випадку запліднені яйця розміщуються у голосових мішках, розташованих у горлі самця. Після спарювання самка відкладає яйця, а самець їх запліднює та переносить у свій голосовий мішок. Там ембріони розвиваються до моменту вилуплення. Згодом самець випускає назовні вже сформованих пуголовків або маленьких жабенят.

Риба-бичок – деякі види бичків використовують рот як тимчасовий розплідник, утримуючи всередині потомство доти, поки воно не стане достатньо розвиненим для самостійного життя у воді.

Хто ще народжується через рот?

Щелепні риби – самці щелепних риб тримають запліднену ікру в роті, створюючи безпечне середовище для її розвитку, перш ніж випустити дитинчат, пише News18. Цихліди – це велика родина риб. Вони широко відомі своїми унікальними методами батьківства. Висиджування потомства в роті є важливим компонентом репродуктивної стратегії більшості видів.

Самець підбирає запліднену ікру, яку випускає самка цихліди, і бере її до рота. Він безпечно носить ікру у своїй щоковій порожнині або в роті та чекає, поки з неї вилупляться повністю сформовані мальки. Потім самець випускає мальків у воду, звідки вони відпливають.

Такий спосіб дає низку переваг, зокрема захист від хижаків та екологічних ризиків. У деяких видів самець висиджує молодняк у роті навіть після вилуплення, забезпечуючи малькам додаткову безпеку. Кардинали – подібно до щелепних риб, ці риби також висиджують ікру в роті доти, доки вона не вилупиться, що забезпечує вищий рівень виживання для їхніх дитинчат.

