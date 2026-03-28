Рафлезія арнольдія має гарну назву, однак на ділі з нею краще не перетинатися. Чому найбільша квітка у світі не надто приваблива для близьких спостережень – розповідає Discover wildlife.

Чому рафлезія арнольдія така жахлива?

Це квітка має розмір автомобільної шини, тому цілком по праву носить титул найбільшою у світі. Вона росте на островах Суматра та Борнео і може виростати до 1 метра у діаметрі. Однак під час цвітіння ця квітка виділяє "трупний" запах, тому водночас її вважають найсмердючішою на планеті.

Рафлезія виділяє такий жахливий сморід, щоб привабити мух, якими харчується. Це чудова "ідея", адже кращого способу заманити їх у пастку просто не існує.

Однак жахливий запах супроводжує рафлезію не завжди, тож часто її просто не помічають, адже вона схована глибоко у тропіках.

У чому ще полягає унікальність рафлезії?

У цієї рослини повністю відсутні коріння, стебло та листя, оскільки вона є паразитом. Усе своє життя вона проводить у вигляді тонких ниток всередині ліан у джунглях Південно-Східної Азії, і лише на короткий час виходить назовні, щоб розпустити свій величезний м’ясистий бутон червоно-коричневого кольору, розповідає National Geohraphic.

Також попри величезний розмір самої рослини, її насіння настільки дрібне, що розноситься дикими тваринами (наприклад, слонами), які випадково розчавлюють плоди та переносять насіння на своїх ногах до нових ліан.

