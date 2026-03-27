Мовиться про озеро Вікнина у селі Хропотова на Поділлі. Існує повір'я, що озеро є вікном в інший світ – звідси і його назва, пише Хмельницька обласна рада.

Якою незвичайною особливістю дивує Вікнина?

Місцеві називають його "озером привидів" і радять не затримуватися тут після заходу сонця. Навіть у найлютіші морози вода у водоймі не замерзає, і цьому досі немає офіційного наукового пояснення.

Незалежно від сезону та погоди температура води тримається на рівні +13 – +15 градусів. А коли вдаряють сильні морози та на вулиці десь -20 градусів – озеро починає "дихати" паром, створюючи містичну атмосферу.

За однією з версій, Вікнина не замерзає, оскільки має дуже багато підводних джерел, які б'ють з великої глибини, через що є теплими. Проте глибину цього озера ані зараз, ані раніше, ніхто не вимірював. І жодних досліджень в озері не проводили.

Місцеві купатися влітку в озері не ризикують, посилаючись на найрізноманітніші страхи, часом за межею забобонів. Однак перуть у ньому білизну, яка стає чистою та м'якою. Крім того, тут дуже багато риби, яка не переводиться, хоча риболовля буває інтенсивною. Також на озері плаває як свійська птиця, так і дикі качки.

Що місцеві розповідають про озеро?

Житель Хропотова В'ячеслав Мукосій каже, що у давнину хазяї тут напували коней. Але до норів не допускали, бо кінь міг там втопитися. Норами місцеві називають джерела, які б’ють в озері. Ще 30 років тому їх було вісім, а нині – лише одне, повідомляє Суспільне.

Одна з легенд розповідає, що у цьому озері втопився пан з кіньми. Згодом мертві коні спливли за 10 кілометрів у ставку сусіднього села.

З давніх-давен батьки, ще діди наші, розказували, що це озеро ніколи не замерзало. Ніколи. Колись якийсь пан їхав, і просто заїхав у це озеро. І ніби коні вийшли аж в Почапинцях, в сусідньому селі,

– зазначає ще одна жителька села Марія Скоб'як.

Жінка додає, що Вікнина отримала свою назву від слова "вікно". Начебто в озері є вікно, яке веде у потойбічний світ.

Де розташована Вікнина?

Попри похмуру репутацію, Вікнина приваблює мандрівників. Сюди приїжджають за атмосферою старих українських легенд, пише Discover.

Місце має особливо містичний вигляд восени, коли над водою стоїть туман, а навколо оголюються дерева. Ідеальна декорація для Геловіну без жодних декорацій.

Саме озеро розкинулося у центрі села Хропотова на території Чемеровецької ОТГ, що на Хмельниччині. Сюди зручно добиратися з Кам'янця-Подільського – машиною треба буде проїхати трохи менше як 50 кілометрів. Також недалеко, за майже 10 кілометрів, – районний центр Чемерівці.

