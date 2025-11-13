Мабуть, найбільше таємниць зберігають українські Карпати, адже тут досі є місця, куди не ступала нога людини. Однак легенди та містичні історії можна почути й про інші місця, зокрема про наші міста. Про легенди та містичні історії України – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

Цікаво Неподалік Дніпра розташоване містичне місце, над центром якого ніколи не літають птахи

Містичні Карпати

З українськими Карпатами пов’язано багато легенд і містичних оповідань, від яких стине у жилах кров. Адже з давніх-давен люди намагалися пояснити незвичні явища, надаючи їм надприродного змісту. Серед дикої природи Карпат, де цивілізація здається далекою, уява оживає.

Де розташовані найзагадковіші місця Карпат?

Мабуть, найбільш містичними у Карпатах є найвищий в Україні Чорногірський хребет і озеро Несамовите. Гуцули вважають, що на Чорногорі зосереджено як темні, так і світлі сакральні сили. Коли почало утверджуватися на території України, стародавні боги набули ознак нечистої сили та демонів. І за численними легендами, вони живуть саме на Чорногорі, розповідає Depo.Закарпаття.

Легенди розповідають, що Чорногора – центр світу, звідки розійшлися народи на всі чотири боки. У підземеллях гори Шпиці живе Дідо Первовічний, який біля живої ватри читає книгу правіку про минуле й майбутнє. Він стереже Ґарґона, прикутого дев'ятьма залізними ланцами до скелі. Тут є хвіртка на той світ, у рай, в пекло. А ще у цих місцинах зберігаються незліченні скарби.

Крім того, саме на Чорногорі народні герої вбивали нечисту силу та різноманітні страховиська. Олекса Довбуш на полонині Гаджині біля Кедруватого вбив Біса Арідника. Головатий біля Гутин-Томнатик знищив Біду, біля Петроса діти вбили Страхопуда, а на горі Смотрич святий Юрій здолав змія-смока.

Одним із найбільш загадкових місць Чорногірського хребта є озеро Несамовите. Воно льодовикового походження та розташовано на схилі гори Гургул. Довжина водойми становить вісімдесят вісім метрів, ширина – сорок п’ять метрів. В глибину озеро досягає півтора метра. Навіть коли температура повітря опускається нижче за нуль, Несамовите не замерзає, а у спеку ніколи не прогрівається та завжди холодне.

Гуцули стверджують, що місцевість на навколо озера є містичною. За народними переказами, саме тут народжуються град, грози та сильні вітри, а їхньою причиною стають душі грішників, що спочивають у водах Несамовитого. Ба більше. згідно з легендами, в озері знайшли свій останній притулок самогубці та вбивці. Тому, якщо кинути в озеро камінь, можна ненароком влучити в одну із загублених душ.

Кажуть, що в центрі Несамовитого є глибинний вирій — Око, що сполучено з доісторичним підземним морем у базальтовому серці Карпатських гір. За словами гуцулів, на кам'яних берегах Несамовитого знаходили персні, які були ненавмисно втоплені у колодязях за десятки кілометрів від озера.

Оповите озеро й низкою легенд. Зокрема, з глибин може повстати вершник, якщо випадковий мандрівник порушить його спокій поганими діями. Розлючена істота почне гарцювати скелями з такою силою, що посиплеться каміння. А за вершником з озера підійматимуться й інші загублені душі. У простонародді також можна почути іншу байку. Молода дівчина-утоплениця вкрай буває невдоволеною, коли порушують її спокій тим. Тому, купаючись у водоймі, можна накликати негоду. Існує й інша містична оповідка – навколо Несамовитого душі грішників виконують ритуальний танець. Якщо в цей час їм трапиться на очі мандрівник, станеться лихо — вони затягнуть його на дно водойми. Врятувати бідолаху зможе лише звучання трембіти. Проте не лише моторошними історіями багате озеро. Одна з романтичних байок розповідає, якщо неодружений чоловік або незаміжня жінка вмиються озерною водою, то швидко знайдуть собі пару, і не пройде навіть половина року, як зіграють весілля.



Чорногірський хребет і озеро Несамовите / Фото _sm_

Ще одне загадкове місце у Карпатах – Полонина Руна. Це величезне плато, ніби відокремлене від усього світу, яке часто огортає туман. За легендами, саме тут перетинаються світи. Люди розповідають про зустрічі з тінями, дивними голосами й моментами, коли "час зникає". Ті, хто заглибився в туман без компаса, могли годинами ходити по колу.



Містична полонина Руна у Карпатах / Фото chereshnyav

Ще одне унікальне та таємниче озеро в Карпатах має назву Мертве. Його вода темного, майже чорного кольору. А на поверхні можна побачити бульбашки, що підіймаються з глибин. Вода тут насичена сірководнем, тому в ній не живе жодний живий організм.

Посеред Мертвого озера є таємничий острівець, який створюють гілки та коріння дерев, а також трави. Якщо уважно придивитися, то можна побачити, як він рухається. Дно озера застеляють стовпи дерев. А навколо водойми місцевість є болотистою.

Воно довгий час відлякувало місцевих своєю аномальною, темною водою та бульбашками на поверхні. Люди розповідають, що в тутешніх болотах, особливо після сніжної зими або літніх тижнів безперервних дощів, безслідно зникали мандрівники.



Мертве або Журавлинове озеро в Карпатах / Фото Анастасії Дерюгіної

Є у Карпатах і своє містичне та моторошне кладовище. У підніжжя Говерли розкинувся австрійський цвинтар періоду Першої світової війни Дорогою сюди можна побачити пеньки, порослі мохом, та, повалені вітром, дерева, пише hotels24.ua.

Відомо, що австрійські вояки, що тут спочивають, загинули в один день, під час запеклого бою між військами Російської держави та Австро-Угорської імперії за панування над висотами Карпат. Трагічна подія сталася 30 серпня 1916 року.

На кладовищі спочивають кілька десятків солдатів. Загинули вони дуже молодими – усім було від 20 до 22 років.

Кладовище австрійських солдатів біля Говерли в Карпатах: дивіться відео

Як щодо справжнісінького міста-привида. У Карпатах є і таке. Заховалося воно у лісах і має лише одну вулицю, яку не знайти на жодній мапі. Мовиться про Івано-Франківськ-16.

Історія створення міста досі під грифом секретності. Ідея його появи належить радянському кату Берії. Будівництво розпочалося в післявоєнні роки, коли тривали ядерна гонитва між СРСР і США.

Поблизу містечка була засекречена радянська військова база, де, зокрема, зберігалися ядерні ракети. Про його існування знали лише одиниці. А потрапити туди могли тільки військові.

Через те, що місто трималося в секреті, воно овіяне легендами та чутками. Сьогодні, за колючим дротом, малесенький населений пункт має моторошний вигляд. Розташований він за 60 кілометрів від Івано-Франківська в селищі Делятин.

До теми У Карпатах зафіксували "привид": де побачили рідкісне явище

Івано-Франківськ-16: вся правда про місто-привид за колючим дротом: дивіться відео

Які легенди розповідають Карпати?

Легенда про гордячку Даялу та гусляра Павла

Це одна із найвідоміших карпатських легенд, а розповідає вона про таємницю вершини Пікуй. Говорять, що у сиву давнину на одній з карпатських вершин проживала дуже красива дівчина, а звали її – Даяла. Сотням юнаків розбила дівчина серце, адже кожен з них, вважала вона, не вартий бути їй не тільки чоловіком, але й навіть рабом. У красуню був закоханий хлопець Павло, який умів вправно грати на гуслях. Дівчина знала про це й веліла уночі прийти до неї та заграти їй. Свій наказ вона дала з насмішкою, а хлопець сприйняв, це як належне, розповідає Karpaty Love.

Уночі він вирушив навідатися до Даяли. Дорогою йому зустрілися люті вовки, і юнак ледь не загинув, але врятувався від звірів завдяки своєму інструменту. Дістатися до будинку коштувало йому великих затрат енергії. І ось він нарешті ступив на її подвір'я, зупинився перед вікном, вийняв інструмент, і раптом почув якийсь шум у кімнаті Даяли. Юнак прислухався та почув розмову якогось чоловіка.

Гіркота заповнила його з ніг до голови – обманула його жорстока красуня. Парубок кинувся геть звідти, піднявся на вершину Пікуй і впав знесилений. Обман дівчини став для нього смертельним жалом. Тіло хлопця знайшли не відразу. Через декілька днів мандрівники знайшли музиканта разом з його інструментом. Для них причина загибелі молодика була очевидною.

Хлопця поховали, а дівчина, розповідає легенда, так і залишилася наодинці зі своєю самотністю. Після того випадку хлопці перестали до неї свататися та оминали її будинок. Подейкують, що ще й досі ходить дівчина карпатськими стежинками у пошуках втраченого кохання, нарікаючи на свою сутність і намагаючись якось полегшити свої вічні страждання.

Маківку вершини, де трапилося лихо з юнаком, назвали Гуслями через неймовірний талант музиканта та драматичну долю його почуттів.

Легенда про закоханих Синь і Вир

Ця легенда розповідає про появу озера Синевир. Місецеві жителі вважають, що за озером прихована таємниця кохання. Розповідають, що вода у гірській місцевості взялася з очей закоханої Синь. Донька графа мала неймовірні почуття до простого парубка. І обидвоє закоханих були приречені на загибель. Батько дівчини, довідавшись про зустрічі закоханих, велів убити парубка. Дівчину настільки приголомшила звістка, що вона наплакала ціле озеро сліз.

Дещо пізніше на березі озера Синевир було встановлено пам'ятник закоханим, який ілюструє, що, хоча й не в цьому світі, закохані залишаються разом.

Легенда про Говерлу

З найвищою вершиною України теж пов'язана низка легенд і оповідей. Одна з них вражає своєю романтичністю, та водночас трагізмом. Згідно з легендою, в одному із сіл поблизу див парубок, на ім'я Прут. Одного разу після важкої праці хлопець ліг відпочити у лісному затінку. І явилася йому у сні дівчина неймовірної вроди, але як тільки він захотів простягнути руку до красуні, вона відразу зникала. Юнака ніяк не покидала думка про те, що це було насправді. Підтвердженням цього стала барвиста стрічка, котру дівчина необачно залишила на гілці дерева.

Він твердо вирішив, що більше не дозволить дівчині піти просто так. Наступного разу хлопець знову "заснув" під тим самим деревом, дочекався приходу дівчини, а відтак спритно спіймав її за руку й пригорнув до серця. Вона сказала йому, що звуть її Говерла. Вони дуже були вражені цією зустріччю й вирішили більше ніколи не розлучатися. Прут більше не повертався до свого села, а Говерла увесь свій час проводила поруч з милим.

Історія могла б бути щасливою, якби не дізнався про те гірський цар, донькою якого й була Говерла. Батьковий гнів не знав меж, він сприйняв стосунки доньки як зраду та заборонив закоханим бачитися.

У розпачі дівчина кинулися униз з високих скель, бо її серце не бажало розлучення з коханим. Розповідають, що не встигла вона торкнутися дна прірви, як знявся могутній вітер, який виривав дерева на своєму шляху, а після того як вщух, на тому місці взялася висока вершина, настільки висока, що не було видно її кінця-краю.

Прут довго блукав гірськими шляхами намагаючись віднайти своє втрачене кохання й одного разу почув спів дівчини, який торкався усіх струн його душі. Відтоді він почав уникати інших людей.

Розмежовувала вершини річка, а як її назвати – жителі навколишніх сіл навіть не вагалися. Саму нову вершину назвали Говерлою, а водойму – Прутом. Люди були упевнені, що таким чином історія трагічного кохання не забудеться ніким.

А що приховують міста та села України?

У Тернополі є справжній будинок з привидами. Розташований він у приватному секторі в мікрорайоні Дружба. Будівлю побудували на місці старого кладовища, повідомляє Visit Ukraine.

За переказами, як тільки його звели, в ньому оселилася нечиста сила. З будинку лунали страшні крики й виття. Меблі рухалися самі по собі, предмети літали, а вночі повітря здригалося від моторошних криків і виття. Крім того, у будинку миготіло світло, хоча електромережа в той час не була підключена.

Після того, як родина, що мешкала там не змогла стерпіти аномальні жахіття й виїхала? будинок довгий час залишався порожнім, Зараз, за чутками, в ньому мешкає жінка, яка знайшла спільну мову з духами.

Зверніть увагу Тернопільський будинок з привидами: де він розташований та чому його бояться місцеві

Також містична будівля є у Вінниці. З'явилася вона тут наприкінці XIX століття. Мовиться про Вінницьку психіатричну лікарня, що була відомою своєю жорстокістю та незвіданою кривавістю методів лікування. Замість того, щоб надавати пацієнтам необхідну медичну допомогу, лікарі цього закладу вдавалися до страшних і антигуманних практик. Ще більше моторошних подій тут відбулося у радянський період, коли лікарня у Вінниці стала місцем для проведення експериментів над людьми, які не догодили уряду.

Таємниці Вінницької психлікарні: дивіться відео

Неподалік від Львова у селищі Олесько розкинувся замок, що славиться не лише своєю дивовижною архітектурою та історичним значенням, але й багатою колекцією легенд та привидів. За легендою, яку розповідають місцеві, парубок Адам Жолкевський незадовго до свого весілля покінчив із життям, встромивши собі ножа в серце прямо перед очима нареченої та інших свідків. Його самогубство було не лише шоком для усіх, але й трагедією, яка заполонила замок та його стіни темною енергією.

Іншим таємничим обителем замку є Чорний Монах. Деякі реставратори та дослідники стверджують, що вони періодично спостерігають цього чоловіка в чорному одязі, який блукає коридорами та підземними ходами замку. Олеський замок навіть із сьогоднішнього погляду залишається місцем, де історія та містика зливаються в одне ціле, і де духи минулих подій продовжують зберігати свої таємничі таємниці.

Олеський замок береже українську історію та мистецтво: дивіться відео 24 Каналу

А біля Одеси розташована Жевахова гора, яку колись козаки називали Довга могила. У давнину тут було давньогрецьке поселення, зараз тут шукають сліди інопланетного життя. Кажуть, що це місце має неймовірну надприродну силу, зводячи когось з розуму, а когось наділяючи потужними ясновидними здібностями. Компас тут несправний, через що багато людей втрачали дорогу та годинами блукали, намагаючись знайти "вихід". Також ходять чутки, що гора є місцем зустрічі місцевих відьом і окультистів. Про це свідчать моторошні артефакти, такі як випотрошені тварини та різні елементи чорної магії.

Жевахова гора: найтаємничіше місце Одеси – дивіться відео

Село Підкамінь на Львівщині відоме Чортовим каменем висотою 16 метрів. На захід від від нього можна побачити отвір у формі серця та шість лунок, які колись використовувалися в язичницьких ритуалах.

Подейкують, що камінь приніс із Карпатських гір диявол, який хотів закидати камінням Почаїв. Однак у Підкамені прокукурікав півень, чорт впустив камінь і зник. Кажуть, що вночі краще обходити цей камінь стороною. У давнину біля каменя приносили жертви та біля нього було влаштовано цвинтар.

Чортів камінь у селищі Підкамінь на Львівщині / Фото взято із сайту "Фотографії старого Львова"

Що ще варто відвідати в Україні?