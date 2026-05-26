А походить Sub Rosa зі звичаю, коли клали троянду на стіл. Про це розповіла гідеса у Римі Ганна Литвиненко.

Навіщо у Римі клали троянду на стіл?

За словами Ганни Литвиненко, в Античному Римі, якби господар поклав троянду на стіл, це був би дуже елегантний спосіб дати зрозуміти співрозмовнику: все, що буде сказано за столом, не має виходити за межі дому. Тобто всі присутні розуміли, що все перебуває Sub Rosa, тобто під трояндою, під знаком секретності та мовчання.

Вона додає, що через такий звичай виник вираз Sub Rosa Dicta Velata Est. Він означає: все що під трояндою – зберігається у секреті.

Згодом цей звичай поширився ще далі. Зокрема, у 1276 році папа Адріан V наказує вирізьблювати троянду на сповідальнях. На його переконання, це мало б нагадати вірянам: все, що буде сказано у сповідальні, буде Sub Rosa, тобто перебуватиме під тотальною таємницею між вірянином, священником і Богом.

Єдине, що в ті часи таких троянд не існувало, а існували п'ятипелюсткові троянди. Ось чому в середньовічних церквах ви можете побачити п'ятипелюсткову троянду на сповідальні,

– зауважує гідеса у Римі.

