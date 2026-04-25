Насправді ж пінгвіни – унікальні, і ними можна захоплюватися годинами. Цікаві факти про них розповість 24 Канал.

Що варто знати про пінгвінів?

У природні налічується від 17 до 19 видів цих птахів. І мешкають вони здебільшого у Південній півкулі. Це, зокрема:

крихітні сині пінгвіни Австралії та Нової Зеландії,

величні імператорські пінгвіни Антарктиди,

королівські пінгвіни, що зустрічаються на багатьох субантарктичних островах,

африканський пінгвін.

Єдиним видом, що мешкає у Північній півкулі, є галапагоський пінгвін, повідомляє Всесвітній фонд дикої природи.

Імператорські пінгвіни – найбільші серед усіх видів. Їхній зріст сягає близько 120 сантиметрів, а важити вони можуть до 50 кілограмів. Ба більше, це єдині пінгвіни, які розмножуються антарктичною зимою. Колонії можуть розташовуватися глибоко у континенті, де у цей період дуже холодно та майже постійна темрява. На відміну від субантарктичних пінгвінів, імператорські не будують гнізд. Яйце вони зігрівають прямо на лапах, прикриваючи його спеціальною складкою шкіри, пише Національний антарктичний науковий центр.

Найчисельнішими сусідами українських полярників є субантарктичні пінгвіни. Щороку наші науковці фіксують тисячі цих птахів на острові Галіндез, де розташована станція "Академік Вернадський". Однак до 2007 року вони взагалі тут не гніздували. Вчені пов'язують це з пізнім розмерзанням вод навколо острова. Раніше тут фіксували морози від -20 градусів і нижче, тому акваторія довго залишалася скутою кригою. За таких умов пінгвіни не могли ефективно полювати в океані й обирали території північніше. З потеплінням ситуація змінилася, і чорно-білі пернаті почали активно просуватися на південь.

Характерне забарвлення пінгвінів – чорне тіло з білим черевом. Щоправда, природа подарувала їм такі кольори не просто так. Вони допомагають маскуватися у воді, коли ці птахи полюють за дрібними креветками, рибою, крабами та кальмарами.

Однак раціон пінгвінів залежить від виду та місця проживання, але зазвичай вони якраз і живляться крилем, рибою та кальмарами. Біля Антарктиди основою їхнього раціону часто є криль – це дрібні ракоподібні, від яких напряму залежить уся місцева екосистема.

Контакт з людьми може нашкодити цим птахам, зокрема передати їм людські інфекції або викликати стрес. Зрештою це впливає на їхню поведінку, особливо під час гніздування. Тому в Антарктиці діють чіткі правила: тварин не можна торкатися чи турбувати.

Пінгвіни в Антарктиці мають різних природних ворогів і на суші, і у воді. У морі на них полюють косатки та морські леопарди. На суходолі найбільшу загрозу становлять поморники, які крадуть яйця або пташенят.

Чим ще вони особливі?

Хоча це і птахи, але пінгвіни взагалі не вміють літати . Натомість на суші вони ходять, перевалюючись з боку на бік. А за сприятливих снігових умов можуть ковзати на животі.

Натомість пінгвіни – досвідчені плавці, які ще вміють гарно пірнати. Таку суперсилу їм забезпечують їхні крила, які насправді є ластами.

Деякі види можуть розвивати у воді швидкість до 24 кілометрів на годину. Найшвидшими з усіх є субантарктичні пінгвіни – ці пташечки розганяються до 36 кілометрів на годину.

Субантарктичні пінгвіни часто "позичають" камінці у сусідів . З них вони будують гнізда, щоб захистити яйця від холодної води та снігу. Каміння підіймає кладку над поверхнею, тому воно буквально на вагу золота.

У житті дорослих пінгвінів є період, коли вони не можуть плавати в океані та добувати собі їжу. Кілька тижнів вони фактично нічого не їдять. Відбувається це, коли птахи проходять повну линьку, тобто змінюють усе пір'я. Поки нове не відросте, вони втрачають водонепроникність і не можуть заходити у воду. Саме тому змушені залишатися на суші й обходитися без їжі кілька тижнів. До того ж у цей час у них сильно свербить усе тіло.



Пінгвіни не лише ходять перевальцем, а і вміють ковзати на животі / Фото Національного антарктичного наукового центру

Чому Всесвітній день пінгвінів відзначають саме 25 квітня?

Поява цього дня пов'язана з таким видом, як Аделі. Вчені з американської станції "Мак-Мердо" помітили, що орієнтовно 25 квітня вони масово залишають узбережжя біля бази, мігруючи на зиму північніше.

Всесвітній день пінгвінів має і важливу місію. Ця дата нагадує про зміну клімату та необхідність збереження антарктичних екосистем. За даними Всесвітнього фонду дикої природи, більшість видів пінгвінів сьогодні мають статус від "вразливих" до "тих, що перебувають на межі зникнення".

Той факт, що субантарктичні пінгвіни почали гніздувати біля "Вернадського" та постійно збільшують тут свою присутність, – один із чітко задокументованих прикладів того, як клімат впливає на природу в цьому регіоні.

Чому пінгвінів не можна гладити?

Передусім через те, що ці птахи вкриті не м’яким хутром, а щільним шаром пір'я, яке змащеним спеціальним жиром. Це робить птаха водонепроникним. Жир із ваших рук може порушити цю тонку структуру, відповідно через що пінгвін може почати мерзнути у крижаній воді.

Ба більше, пінгвіни володіють блискавичною реакцією. І якщо вони відчують загрозу, то вдарять дзьобом швидше, аніж ви встигнете моргнути.

Загалом пінгвіни також переживають стрес, коли до них наближаються люди. Адже бачать вас як хижаків. Їхнє серце починає битися у шаленому ритмі, і це змушує їх витрачати енергію, яка потрібна для висиджування яєць або полювання.

Не можна виключати і те, що люди можуть принести на своєму одязі або руках бактерії та віруси, до яких в пінгвінів немає імунітету.

