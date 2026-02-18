Йдеться про такого птаха, як лунь польовий. Про це повідомляє Телеканал D1.

Що відомо про цього птаха?

Через масове осушення територій, активне розорювання земель та глобальні зміни клімату цей птах став надзвичайно рідкісним гостем для регіону.

З вигляду цей хижак середнього розміру з розмахом крил до 124 сантиметрів. Він відомий своїм специфічним низьким і "ковзким" польотом над полями та луками. Самець має світло-сіре забарвлення з білим надхвістям, а самка – бура. Характерною ознакою є біла пляма на попереку, помітна у польоті.

Під час полювання він тримає крила у формі букви "V".

В Україні це рідкісний гніздовий та зимуючий вид, занесений до Червоної книги, а також підпадає під захист міжнародних Бернської та Боннської конвенцій.

Як пишуть у видання, лунь польовий – корисний птах, що знищує гризунів-шкідників сільського господарства.

