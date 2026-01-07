Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Заповідника.
Яку тварину побачили в Чорнобильському заповіднику?
В Заповіднику розповіли, що рись із рисеням потрапили до фотопастки.
Там пояснили, що зима для рисі – не перешкода. Вона чудово переносить морози, легко долає засніжені простори та навіть може перепливати крижану річку.
Цікавий факт: під час руху по снігу задні лапи рисі точно потрапляють у слід передніх. Навіть якщо рисей кілька, вони часто йдуть слід у слід одна за одною, немов дотримуючись негласного "рисячого етикету",
– йдеться в публікації.
Рись із дитинчам / Фото Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника
Інші випадки
Ще влітку в Чорнобилі виявили 3 молодих орланів-білохвостів. Це вже 17-те підтверджене гніздо орлана-білохвоста в межах Чорнобильського заповідника і це ще один важливий доказ стабільності та розширення популяції цього рідкісного виду в регіоні.
Мешканці Черкас на території регіону помітили рідкісну гостю – качку-мандаринку. У дикій природі зустріч з цією птахою – справжня рідкість, оскільки зазвичай вона мешкає в парках, зоопарках чи приватних господарствах.