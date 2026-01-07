Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Заповідника.

Яку тварину побачили в Чорнобильському заповіднику?

В Заповіднику розповіли, що рись із рисеням потрапили до фотопастки.

Там пояснили, що зима для рисі – не перешкода. Вона чудово переносить морози, легко долає засніжені простори та навіть може перепливати крижану річку.

Цікавий факт: під час руху по снігу задні лапи рисі точно потрапляють у слід передніх. Навіть якщо рисей кілька, вони часто йдуть слід у слід одна за одною, немов дотримуючись негласного "рисячого етикету",

– йдеться в публікації.



Рись із дитинчам / Фото Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника

Інші випадки