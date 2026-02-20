Це єдина відома тварина, яка має природний біфокальний зір. Про це пише Discover Wildlife.

Що відомо про цього жука?

Він справді володіє однією з найдивовижніших зорових систем у світі комах.

"Маючи 12 очей і страхітливий набір кусаючих, ріжучих ротових апаратів, здатних розірвати здобич на шматки, мисливські здібності жука-сонячного променя тільки посилюються його очними здібностями", – йдеться у матеріалі.

Це відбувається в чотирьох найбільших очах жука – довгих, трубчастих, спрямованих вперед. Це дозволяє йому фокусуватися на здобичі під час переслідування з далекої відстані та коли він знаходиться досить близько, аби атакувати.

Як пишуть у Discover Wildlife, за кожною лінзою розташовані дві світлочутливі сітківки, одна за іншою, що дозволяє фокусуватися одночасно на передньому і задньому плані, не змінюючи фокус при перельоті між ними.

Це, мабуть, найкрасивіший жук у природі – у багатьох сенсах,

– вважають у Discover Wildlife.

Що відомо про качку-мандаринку?

На одному з берегів Дніпра виявили рідкісного для українських водойм птаха. Йдеться про самця качки-мандаринки.

У дикій природі зустріч із цією птахою – справжня рідкість, адже зазвичай вона мешкає в парках, зоопарках чи приватних господарствах.

Качка-мандаринка вважається однією з найгарніших качок світу завдяки яскравому різнобарвному оперенню та витонченій формі тіла.



