Ще кажуть, що чиж – голос весни. Про це розповіли в пресслужбі заповідника.

Що відомо про чижа?

Фахівці розповіли, що чиж – жвава, рухлива пташка, яку важко не помітити.

Його спів – це дзвінка, переливчаста суміш цвірінькання, посвистів і коротких трелей. Зазначається, що цей птах не співає "по нотах", як соловей, зате робить це часто, охоче й з великою фантазією: у його пісні можна почути елементи співу інших птахів, адже він вправний імітатор,

– розповіли у заповіднику.

Вказується, що найактивніше чиж співає наприкінці зими та на початку весни, коли ще холодно, але світловий день уже збільшується.

Як розповіли фахівці, саме тоді голос цієї пташки звучить особливо доречно, ніби "маленький анонс весни серед голих крон".

"Незвичне, яскраво-жовте забарвлення, яке трапляється у чижів, робить такого співака ще помітнішим. Але незалежно від кольору оперення, головна його "візитівка" – це характерний життєрадісний спів", – йдеться в повідомленні.

